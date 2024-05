Barcelona fiton dhe kalon në pozitën e dytë

Barcelona ka shënuar fitore të hënën mbrëma në La Liga. Barça mposhti Real Sociedadin me rezultatin 2:0, në ndeshjen që i takoi javës së 35-të të elitës së futbollit spanjoll.

Golin e parë e shënoi talenti Lamine Yamal. Ai realizoi gol në minutën e 40-të, kurse në minutën e 93-të, nga penalltia shënoi për 2:0, Raphinha.

Me fitore, Barcelona kalon në pozitën e dytë me 76 pikë, kurse Sociedadi është në vendi ne shtatë me 54 pikë.

Girona bie në vendin e tretë, ndërsa kampion i Spanjës është Real Madridi. Deri në fund kanë mbetur edhe tri xhiro.