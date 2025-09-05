OKB: Duhet ndalur Izraeli para se të heshten të gjithë gazetarët në Gaza

Ekspertë të Kombeve të Bashkuara kanë bërë thirrje që vendet e botës të ndërmarrin masa për mbrojtjen e gazetarëve palestinezë në Gaza, pasi nga tetori 2023 janë vrarë të paktën 248 punonjës të medias.
Në një deklaratë, ata theksuan se Izraeli, nga njëra anë, nuk lejon hyrjen e mediave ndërkombëtare dhe, nga ana tjetër, “vret pa u ndëshkuar gazetarët vendas, të cilët janë i vetmi sy profesionist në botë mbi vuajtjet e gjenocidit dhe urisë në Gaza”.
Sipas tyre, edhe pse gazetarët atje po vuajnë urinë, kanë humbur familjarë, jetojnë në tenda dhe janë shënjestruar nga ushtria izraelite si gjithë popullsia tjetër, ata vazhdojnë me guxim të dëshmojnë për krimet.
Ekspertët kërkuan hetime të pavarura penale për vrasjet e gazetarëve, si dhe “dëmshpërblim të plotë dhe drejtësi për familjet e tyre”. /mesazhi