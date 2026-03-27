OKB-ja krijon task-forcë për të adresuar krizën humanitare në Ngushticën e Hormuzit

Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi të premten se ka krijuar një task-forcë të posaçme për të trajtuar pasojat humanitare të bllokimit të tregtisë detare përmes Ngushticës së Hormuzit, në mes të luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
“Ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme po zhvillohet dhe rrezikon të përshkallëzohet, ndërprerjet në tregtinë detare përmes Ngushticës së Hormuzit rrezikojnë të krijojnë efekte zinxhir që do të ndikojnë në nevojat humanitare dhe prodhimin bujqësor në muajt e ardhshëm”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për shtyp.
Duke theksuar se veprimi i menjëhershëm është thelbësor, Dujarric tha se Sekretari i Përgjithshëm, Antonio Guterres, ka emëruar nënsekretarin e përgjithshëm Jorge Moreira da Silva për të drejtuar këtë grup pune.
Grupi i punës do të përfshijë gjithashtu përfaqësues nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim, Organizata Ndërkombëtare Detare dhe Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë, ndërsa subjekte të tjera do të ftohen sipas nevojës, tha Dujarric para gazetarëve.
Duke u frymëzuar nga mekanizmat ekzistues të OKB-së, përfshirë mekanizmin e verifikimit, inspektimit dhe monitorimit për Jemenin, nismën e drithërave të Detit të Zi dhe mekanizmin 2720 të OKB-së për Rripin e Gazës, Dujarric tha se mekanizmi i ri synon të lehtësojë tregtinë e plehrave kimike, përfshirë transportin e lëndëve të para përkatëse, duke respektuar plotësisht sovranitetin kombëtar dhe kornizat ekzistuese të së drejtës ndërkombëtare.
Mekanizmi 2720 për Gazën kërkon mbrojtjen e civilëve dhe dërgimin e plotë të ndihmës humanitare në këtë territor.
Ai njoftoi më tej se i dërguari personal i kreut të OKB-së, Jean Arnault, do të udhëheqë angazhimin politik me shtetet anëtare përkatëse, i mbështetur nga grupi i punës, si pjesë e mandatit më të gjerë të paqebërjes të Guterresit.
“Nëse ka sukses, kjo do të krijonte gjithashtu besim midis shteteve anëtare në qasjen diplomatike ndaj konfliktit dhe do të përbënte një hap të vlefshëm drejt një zgjidhjeje politike më të gjerë”, shtoi Dujarric.