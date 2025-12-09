OKB-ja tha sot se kundërshton çdo ndryshim të kufirit Gaza-Izrael, pasi shefi i ushtrisë izraelite u raportua të ketë shpallur kufi të ri për territorin, raporton Anadolu.
Zëdhënësi Stephane Dujarric u tha gazetarëve se raportimet se Izraeli ka miratuar të ashtuquajturën “vija e verdhë” nga plani i armëpushimit i ish-presidentit amerikan Donald Trump si një kufi të ri, duket se “bien ndesh me frymën dhe tekstin” e marrëveshjes.
Ai theksoi se OKB-ja “qëndron vendosmërisht kundër çdo ndryshimi të kufijve të Gazës dhe Izraelit”, duke sqaruar se kur OKB-ja flet për Gazën, i referohet kufirit origjinal, “jo atij brenda vijës së verdhë”.
Komentet e tij vijnë pas deklaratës së shefit të Shtabit të Përgjithshëm izraelit, Eyal Zamir, i cili raportohet të ketë thënë se “vija e verdhë është tani kufiri i ri i Gazës”, Zamir gjithashtu ka thënë se Izraeli do të mbajë “kontroll operacional mbi pjesë të gjera të Rripit të Gazës”.
Izraeli vazhdon të pushtojë mbi 50 për qind të territorit të Gazës në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit, me vijën e verdhë që ndan zonat e vendosjes ushtarake izraelite nga zonat ku palestinezëve u lejohet të lëvizin.
Një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor sipas planit 20-pikësh të Trumpit, duke ndalur dy vjet sulme izraelite që kanë vrarë më shumë se 70 mijë persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur gati 171 mijë që nga tetori 2023.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të pengjeve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.