OKB raporton pothuajse dyfishim të qasjes humanitare të mohuar në Ga’za nga autoritetet iz’raelite në gusht

Kombet e Bashkuara (OKB) raportuan se numri i misioneve humanitare që iu mohua qasja në Gaza nga autoritetet izraelite pothuajse u dyfishua në muajin gusht në krahasim me muajin korrik, transmeton Anadolu.

Duke cituar Zyrën për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, gjatë një konference për media u tha gazetarëve se nga 199 misione të planifikuara humanitare në Gazën veriore të koordinuara me autoritetet izraelite, vetëm 74 u ndihmuan.

Dujarric theksoi se misionet e mbetura u refuzuan, u penguan ose u anuluan për shkak të problemeve të ndryshme. Gjithashtu në Gazën jugore, nga 372 lëvizje të koordinuara humanitare, vetëm 173 u lejuan.

Zëdhënësi i OKB-së gjithashtu shprehu shqetësime për Bregun Perëndimor të pushtuar, ku OCHA paralajmëroi se operacionet ushtarake izraelite duket se po tejkalojnë standardet e zbatimit të ligjit.

I pyetur në lidhje me sulmin ajror vdekjeprurës izraelit që goditi në Gaza një kolonë të Organizatës Jofitimprurëse Amerikane për Refugjatët e Lindjes së Afërt (Anera) me bazë në SHBA, Dujarric tha se, “Është kaq e pamundur të ofrohet ndihma humanitare pa koordinim aktual dhe efektiv me palët derisa të paktën të arrijmë një armëpushim”.

Duke shprehur shqetësimin për incidentin, ai theksoi se punëtorët e OKB-së “kanë paguar çmimin final (të konfliktit)”.

“Ne vazhdojmë të jemi të vendosur për të ofruar ndihmë për civilët palestinezë”, tha ai.