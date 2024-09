OnePlus konfirmon debutimin e flagshipit të ardhshëm

Pritet që një strategji e ngjashme të ndiqet edhe me OnePlus 13 ku pas debutimit në Kinë në Tetor do të vijë në tregjet ndërkombëtare në Dhjetor.

OnePlus ka konfirmuar se flagshipi i ardhshëm OnePlus 13 do të debutojë në Tetor dhe do të ketë performancë të paprecedent falë çipit Snapdragon 8 Gen 4.

Përmes një postimi në rrjetin social Weibo, presidenti i OnePlus China Louis Lee konfirmoi se flagshipi i ardhshëm i kompanisë do të quhet OnePlus 13 dhe të debutojë muajin e ardhshëm.

Kjo qëndron në një linjë me një spekulim të fundit se OnePlus do të ndryshonte axhendën e lançimit të flagshipit. OnePlus 12 bëri debutimin në Kinë në Dhjetor përpara se të zgjerohej globalisht dy muaj më vonë.

Pritet që një strategji e ngjashme të ndiqet edhe me OnePlus 13 ku pas debutimit në Kinë në Tetor do të vijë në tregjet ndërkombëtare në Dhjetor.

Lee shpjegon se procesori i ardhshëm i Qualcomm që do të implementohet në OnePlus 13 do të duhet Snapdragon 8 Gen 4 dhe sjell performancë që bën diferencën krahasuar me çipin e kaluar.

Ai thotë se çipi i ri përdor një arkitekturë që sjell performancë të paprecedent në pajisjet OnePlus. Sakaq Qualcomm ka thënë se çipi i ardhshëm mobil do të debutojë në fund të Tetor, specifikisht më 24 Tetor.