Opel prezanton Corsa e re: Tani disponohet edhe si hibrid

Opel beson se Corsa ka nevojë për një rifreskim, dhe përveç risive të pritshme të dizajnit, siç është maska e përparme e njohur Opel Vizor, ajo ka ndryshime të rëndësishme teknike si një veturë elektrike dhe hibride.

Corsa e rinovuar dallohet me një dizajn të ri, duke përfshirë fytyrën dalluese të markës Opel Visor në pjesën e përparme dhe shkronjat Opel të vendosura me siguri në qendër të pasme. Me një tarifë shtesë, Corsa tani ofron gjithashtu një kabinë plotësisht dixhitale të bazuar në platformën e kabinës Snapdragon të Qualcomm Technologies me një sistem të ri informacioni dhe argëtimi intuitiv dhe një ekran me prekje me ngjyra deri në 10 inç në madhësi.

Së bashku me pjesën e përparme të re dhe grilën e re, pjesa e pasme gjithashtu ofron një imazh të qartë ku emri i modelit tani shfaqet në mes të derës së pasme, i cili u pa për herë të parë disa muaj më parë në edicionin e kufizuar “Opel Corse 40”. Ngjyra gri e trupit Grafik Grey është gjithashtu e re, e disponueshme për Corsa për herë të parë.

Falë inovacioneve, Corsa tani krijon një atmosferë moderne dhe të këndshme në brendësi. Modelet e ulëseve, si dhe dizajni i ri i levës së ndërrimit dhe timonit, kontribuojnë në këtë. Megjithatë, risia më e madhe është kabina plotësisht dixhitale me një sistem të ri informacioni dhe argëtimi. Platforma e integruar Snapdragon e Qualcomm Technologies përmban grafikë të përmirësuar, aftësi multimediale, vizion kompjuterik dhe inteligjencë artificiale (AI) për të ofruar një sistem kabine më të integruar, vazhdimisht përshtatës që është i vetëdijshëm për kontekstin dhe mund të evoluojë sipas preferencave të pasagjerëve.

Ashtu si në zhvillimin e gjeneratës së fundit Astra, është zbatuar parimi i “përsosjes maksimale dixhitale”, që do të thotë se sistemi i navigimit ofron shërbime të lidhura, njohje natyrale të të folurit “Hey Opel” dhe përditësime përmes ajrit. Për më tepër, ekranet e sistemit të navigimit dhe multimedias në ekranin me prekje me ngjyra 10 inç dhe në ekranin e informacionit të shoferit janë edhe më të qarta, në mënyrë që të gjitha informacionet e rëndësishme të shihen në një fraksion të sekondës. Gjithashtu, në Corsa-n e re për herë të parë, telefonat inteligjentë të pajtueshëm me Apple CarPlay dhe Android Auto do të mund të lidhen me sistemin multimedial të Corsa-s dhe të karikohen me valë.

Drita LED edhe më të sakta Matrix Intelli-Lux

Që nga viti 2019, dritat LED adaptive Matrix Intelli-Lux pa verbuar drejtuesit të drejtimit të kundërt kanë treguar sesi Corsa e bën risinë në segmentin e veturave të vogla të arritshme për të gjithë. Inxhinierët po punojnë vazhdimisht për zhvillimin e mëtejshëm, gjë që mund të shihet në Corsan e re. Gjithsej 14, në vend të tetë, elementë LED të kontrollueshëm individualisht ofrojnë një përvojë drejtimi me dritë superiore që tani edhe më saktë parandalon verbimin e përdoruesve të tjerë të rrugës.

Corsa Electric me bateri të përmirësuar dhe motor të ri

Opel do të bëhet një markë plotësisht elektrike në Evropë deri në vitin 2028 dhe 12 modele tashmë janë elektrizuar sot – dhe Corsa ishte lider në demokratizimin e lëvizjes elektrike me bateri në ofertën e Opel-it. Corsa Electric e re tani e dërgon atë në një nivel të ri, me më shumë zgjedhje, më shumë fuqi, një bateri të përmirësuar dhe rreze më të gjatë.

Corsa Electric do të jetë në dispozicion me dy opsione të lëvizjes elektrike: më i shituri në mesin e veturave të vogla do të jetë i disponueshëm me një motor 100 kW/136 hp dhe një distancë të përmirësuar deri në 357 kilometra, si dhe me një motor 115 kW/156 hp dhe një distancë deri në 402 kilometra sipas WLTP-in

Corsa Electric jo vetëm që është efikase, por me një çift rrotullues prej 260 Nm, siguron performancë të shkëlqyer dhe kënaqësi ngarje. Kur Corsa Electric ka nevojë për karikim, kjo mund të bëhet shpejt. Me karikim të shpejtë, bateria mund të karikohet deri në 80 për qind të kapacitetit total në vetëm 30 minuta (nga 20 në 80 për qind).

Për herë të parë, Opel do të ofrojë opsionin e kalimit në hibride me një sistem 48 volt me Corsa. Motorët 74 kW/100 hp dhe 100 kW/136 hp vijnë me një transmetim të ri automatik me dy tufë.