Të dashur fëmijë!

A keni dëgjuar për orën e elefantit?

Ora e elefantit ishte një model i orës së ujit i zbuluar nga inxhinieri musliman El Xhazari në periudhën e mesjetës.

Po si funksionte ora e elefantit?

Mekanizmi i kohës bazohet në një kovë të mbushur me ujë të fshehur brenda elefantit. Në kovë është një tas i thellë që noton në ujë, por me një vrimë të vogël në qendër. Tasit i duhet gjysmë ore për të mbushur këtë vrimë. Në proçesin e fundosjes, tasi tërheq një fije të lidhur me një mekanizëm shilarës në kullën në majë të elefantit. Kjo lëshon një top që bie në gojën e një dragoi, duke bërë që ai të përkulet përpara, i cili tërheq tasin e zhytur nga uji përmes fijeve. Në të njëjtën kohë, një sistem vargjesh bën që një figurë në kullë të ngrejë dorën e majtë ose të djathtë dhe mahout (drejtuesi i elefantit) të godasë një daulle. Kjo tregon gjysmë ore të plotë. Më pas, dragoi kthehet prapa. Më pas cikli përsëritet çdo gjysmë ore.

Çfarë ka shkruar inxhinieri musliman El Xhazari pas përfundimit të kësaj vepre madhështore?

Ai ka shkruar: “Elefanti përfaqëson kulturat indiane dhe afrikane, dy dragonjtë përfaqësojnë kulturën kineze, feniksi përfaqëson kulturën persiane, vepra e ujit përfaqëson kulturën greke dhe turbani përfaqëson kulturën islame.”

Fjalët dhe vepra e këtij inxhinieri musliman tregojnë se ai ishte multikulturor

A është e mundur me e parë të demonstruar orën e elefantit?

Ai i cili dëshiron të shikojë se si funksionon ora e elefantit mund të shohë videon e mëposhtme: