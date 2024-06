Ora e parë Galaxy Watch FE fuqizon edhe më shumë përdoruesit me teknologjinë e avancuar të Samsung të monitorimit të shëndetit

Galaxy Watch FE ofron njohuri gjithëpërfshirëse shëndetësore dhe përvoja të ndërlidhura me Samsung Galaxy me një dizajn elegant.

Samsung prezantoi Galaxy Watch FE[1], një aksesor i ri në linjën e orëve inteligjente Samsung, me synimin për të zgjeruar përvojën e avancuar dhe gjithëpërfshirëse të monitorimit të shëndetit edhe për më shumë përdorues. Ora e re përfshin performancë të përmirësuar dhe veçori të avancuara të gjurmimit të shëndetit, së bashku me një dizajn elegant dhe të qëndrueshëm.

“Në Samsung, ne përpiqemi t’u japim mundësinë e monitorimit të shëndetit dhe fitnesit sa më shumë njerëzve në mbarë botën që të jetë e mundur, duke i ndihmuar ata të bëjnë ndryshimet e nevojshme për të përmirësuar mirëqenien e tyre çdo ditë dhe për t’i ndihmuar ata të arrijnë qëllimet e tyre,” tha Junho Park, VP dhe Drejtor i Ekipit të Planifikimit të Produkteve të Galaxy Ecosystem, Mobile Experience Business në Samsung Electronics. “Ne jemi të emocionuar tek shtojmë Galaxy Watch FE, aksesorin e ri në portofolin tonë të pajisjeve që mbarten, duke u ofruar më shumë njerëzve qasje në njohuri të personalizuara shëndetësore që i fuqizojnë ata të jenë të motivuar dhe të qëndrojnë më të shëndetshëm ditën dhe natën.”

Stili dhe qëndrueshmëria që fuqizon mirëqenien e përditshme

Galaxy Watch FE, e disponueshme në një madhësi prej 40 mm, ofron një pamje dhe ndjesi të rifreskuar bazuar në dizajnin ikonik të serisë Galaxy Watch. Vjen në tre ngjyra – E zezë, rozë e artë dhe e argjendtë – me rripa të rinj[2] që vijnë me qepje që bien në sy, ngjyrë blu dhe portokalli, duke përmirësuar dizajnin dhe duke ofruar një pajisje elegante që plotëson çdo pamje. Përveç kësaj, Galaxy Watch FE ofron një shumëllojshmëri të fushave të reja të orës që lejojnë përdoruesit të personalizojnë orën e tyre, ndërsa rripi me një klikim gjithashtu e bën të lehtë ndryshimin e këtij të fundit, për t’u kombinuar me çdo stil. Galaxy Watch FE përmban një xham Sapphire Crystal, duke ofruar qëndrueshmëri superiore, e cila u siguron përdoruesve mbrojtje kundër gërvishtjeve gjatë përdorimit të përditshëm.

Duke e bërë çdo ditë më të shëndetshme dhe me më shumë motivim

E pajisur me sensorin e avancuar BioActive të Samsung, Galaxy Watch FE ofron një sërë funksionesh të fuqishme fitnesi dhe mirëqenieje që ofrojnë këshilla të personalizuara dhe të zbatueshme gjatë gjithë kohës. Për të mbështetur një gjumë më të mirë për një fillim të mbarë të çdo dite, Galaxy Watch FE ofron një sërë veçorish të avancuara të gjumit[3], nga monitorimi i modeleve të gjumit[4] deri te stërvitja dhe ndihma për të krijuar një mjedis miqësor për gjumë[5]. Përveç kësaj, përdoruesit mund të monitorojnë shëndetin e zemrës, me një sërë veçorish që monitorojnë performancën e saj. Galaxy Watch FE ofron gjithashtu një pasqyrë më të detajuar për shëndetin e përdoruesit, falë monitorimit të presionit të gjakut[6] dhe EKG-së[7].

Përdoruesit mund të gjurmojnë më shumë se 100 aktivitete të ndryshme së bashku me përparimin e tyre që nga kyçi i dorës. Për vrapuesit, analiza e avancuar e vrapimit i ndihmon përdoruesit jo vetëm të analizojnë performancën e përgjithshme për të maksimizuar efikasitetin, por gjithashtu mund të ofrojë njohuri dhe udhëzime për të ndihmuar në parandalimin e lëndimeve në mënyrë që ata të vazhdojnë të përparaojnë drejt qëllimeve të tyre. Për një përvojë më optimale vrapimi, Zona e Personalizuar e Rrahjeve të Zemrës[8] i ndihmon përdoruesit të vendosin qëllimet e tyre bazuar në aftësitë e tyre fizike.

Galaxy Watch FE i ndihmon përdoruesit të arrijnë qëllimet e tyre shëndetësore dhe të qëndrojnë të motivuar. Body Composition [9]ofron të dhëna gjithëpërfshirëse të trupit dhe fitnesit si tregues për të gjurmuar përparimin. Përveç kësaj, përdoruesit mund të marrin mesazhe motivuese gjatë gjithë udhëtimit të tyre të mirëqenies për të vazhduar përmirësimin.

Përvojat e mundësuara nga ekosistemi Galaxy[10]

Si me çdo seri Galaxy Watch, FE ofron përvoja të lidhura pa probleme midis pajisjeve Samsung Galaxy. Përdoruesit mund ta gjejnë shpejt dhe me lehtësi telefonin e tyre kur nuk e kanë pranë, nga ora e tyre me Find My Phone[11]. Kontrolloni në distancë kamerën tuaj të smartfonit Samsung me Camera Controller [12]për të ndërruar modalitetin, për të ndryshuar këndin ose për të zmadhuar direkt foton nga kyçi i dorës.