Orari i ndeshjeve të 1/8 në Euro 2020, katër ditë radhazi na presin super ndeshje

Franca, Italia, Belgjika, Portugalia, Spanja dhe Kroacia kanë rënë së bashku në krahun e komplikuar të Euro 2020, ndërsa vetëm njëra nga këto do të luajë në finale.

Çiftet 1/8 tashmë dihen, ndërsa edhe orari i ndeshjeve është caktuar.

Italia do të përballet me Austrinë, ndërsa Belgjika me Portugalinë, ku fituesit e këtyre ndeshjeve do të luajnë në çerekfinale.

Në anën tjetër na presione dhe ndeshje të mëdha si ato mes Francës dhe Zvicrës e Kroacisë dhe Spanjë.

Sidoqoftë, në anën tjetër të shortit, gara duket më e dobët.

Anglia kundër Gjermanisë është ndeshja më e madhe në 1/8, ndërsa fituesi i kësaj ndeshje rrugës për në finale do të ndeshjet me kombëtare si Suedia, Ukraina, Holanda, Republika Çeke, Uellsi dhe Danimarka.

Orari i ndeshjeve

E shtunë, 26 qershor

Uells – Danimarkë (18:00)

Itali – Austri (21:00)

E diel, 27 qershor

Holanda – Republika Çeke (18:00)

Belgjikë – Portugalisë (21:00)

E hënë, 28 qershor

Kroaci – Spanjë (18:00)

Francë – Zvicër (21:00)

E martë, 29 qershor

Angli – Gjermani (18:00)

Suedi – Ukrainë (21:00)