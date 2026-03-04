Orët e fundit para afatit, ende pa zgjidhje për presidentin

Ka mbetur vetëm edhe një ditë deri në përfundim të afatit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Institucionet duhet ta përmbyllin procesin deri më 5 mars, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakohshme, pasi mandatit të presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i vjen fundi në fillim të prillit.
Presidentja aktuale synon një mandat të dytë, ndonëse emri i saj ishte propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje në vitin 2021. Aktualisht, kjo parti nuk ka bërë publik ndonjë emër konkret për kandidat.
Pavarësisht disa takimeve ndërmjet liderëve politikë, përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarët e Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza dhe Lumir Abdixhiku, diskutimet për një kandidat konsensual kanë dështuar.
Kurti zhvilloi dje takimin e tretë radhazi me Abdixhikun, por as ky takim nuk prodhoi rezultat konkret.
“Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, por ende nuk e kemi zgjidhjen për presidentin”, deklaroi Kurti pas takimit.
Pas këtij takimi, u mblodh edhe grupi parlamentar i LDK-së për të shqyrtuar situatën politike.
Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, deklaroi se partia e tij nuk i konsideron të nevojshme zgjedhjet e reja në këtë fazë dhe mbetet e hapur për të kontribuar në zgjedhjen e presidentit, por vetëm përmes një marrëveshjeje politike.
“Sot kemi dy opsione: një kandidat konsensual mes të gjitha partive politike, ose një marrëveshje politike mes VV-së dhe LDK-së”, tha Mustafa.
Ai theksoi se shumica parlamentare ka 66 ulëse dhe pa votat e saj nuk mund të realizohet zgjedhja e presidentit.
Sa i përket emrit të Vjosa Osmanit, Mustafa u shpreh se LDK nuk heziton të deklarohet, por theksoi se deri tani nuk ka kandidaturë zyrtare.
“Me vetëm 15 deputetë, LDK nuk mund të sigurojë e vetme 30 nënshkrimet e nevojshme për propozim”, shtoi ai.
I pyetur për emrin e Glauk Konjufcës, Mustafa tha se nuk ka pasur veprim zyrtar nga VV për një kandidaturë të tij.
“Në parim po kërkojmë një kandidat konsensual mes të gjitha partive politike, një kandidat jopartiak, ose një kandidat si rezultat i një marrëveshjeje politike”, deklaroi Mustafa.
Në një takim të mbajtur të shtunën mes Kurtit dhe Hamzës, kreu i PDK-së tha se i ka bërë ofertë kryeministrit për një president të zgjedhur nga partia e tij.
“Ne nuk kemi arritur që të kemi një kandidat i cili do të ishte konsensual, së paku jo deri më tani, e i cili do të shkonte përtej propozimeve partiake. Tash, lajmi i mirë është që PDK-ja ka vendosur të propozojë një kandidat dhe kjo natyrisht që jep shpresë për garë interesante në javën e ardhshme”, deklaroi Kurti pas takimit.
Hamza theksoi se nuk ka marrë pëlqimin e Kurtit për një emër të propozuar nga PDK-ja.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, në dy raundet e para për zgjedhjen e presidentit kërkohen 80 vota nga 120 deputetë, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota. Një kandidat duhet fillimisht të sigurojë të paktën 30 nënshkrime për të hyrë në garë.
Me afatin që po afrohet, mbetet të shihet nëse partitë do të arrijnë një marrëveshje në momentet e fundit, apo vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të reja.