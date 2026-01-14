Osmani për Walkerin: Zëri që e ktheu dhimbjen tonë në thirrje për drejtësi

Presidentja Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin William Walker.
Përmes një njoftimi për mediat, Osmani tha se takimi me të është bërë i zakonshëm, në prag të përvjetorit të Masakrës së Reçakut.
“Sikurse çdo vit, në prag të përvjetorit të Masakrës së Reçakut, u bëmë bashkë me ambasadorin William Walker, njeriun, i cili në orët më të errëta të Kosovës, e tha dhe e mbrojti të vërtetën”, tha Osmani.
Presidentja theksoi se Walker është “zëri që e ktheu dhimbjen tonë në thirrje për drejtësi”.
“Mirënjohja jonë është e përjetshme, ashtu sikurse obligimi ynë që e vërteta e Reçakut të mos harrohet kurrë”, u shpreh Osmani pas takimit me ambasadorin Walker.