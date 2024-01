Osmani: Posa drafti i Asociacionit të ndodhet në Kushtetuese, do t’i dërgoj komentet e mia

Presidentja Vjosa Osmani, ka thënë se i ka gati komentet e saj lidhur me draft statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Osmani është shprehur se ka analizuar draftin në fjalë dhe komentet e saj do t’i dërgojë posa të ndodhet propozimi në Gjykatën Kushtetuese.

“Kushtetuesja duhet ta thotë nëse ky draft-statut është në harmoni me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ky institucion duhet t`i trajtojë çështjet me dykuptimësi, të cilat mund ta dëmtojnë funksionimin e brendshëm të Republikës së Kosovës. E kam analizuar draftin dhe sapo i njëjti të ndodhet në Kushtetuese, unë do t`i dërgoj komentet e mija, të cilat do të jenë në funksion të sqarimit të disa çështjeve, të cilat mund të krijojnë probleme serioze në rast se nuk sqarohen, gjithnjë duke pasur parasysh kushtetutën e vendit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015”, ka thënë ajo në një intervistë për Reporterin.

Osmani është shprehur se pret qasje konstruktive të të gjithë akterëve në këtë proces, në mënyrë që përpara betejave politike të vendoset interesi nacional.

E para e shtetit më tej ka thënë se fokusi duhet të jetë te gjetja e modalitetit për zbatimin e plotë të marrëveshjes, sepse ajo duhet të zbatohet në plotni.

“Më duhet po ashtu ta potencoj se që nga shkurti i vitit të kaluar kur është arritur marrëveshja e Brukselit, Serbia e ka bërë të qartë në një sërë rastesh, përfshirë ne samitin e fundit BE-Ballkan Perëndimor, që nuk do t’i zbatojë obligimet e dala nga kjo marrëveshje. Prandaj tani fokusi duhet të jetë tek gjetja e modalitetit për zbatimin e plotë të marrëveshjes, sepse ajo nuk mund të zbatohet vetëm në pjesë të caktuara të saj, por në plotni”, ka thënë Osmani.