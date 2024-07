Osmani pritet nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar

Presidentja Vjosa Osmani është pritu nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuara, Keir Starmer, në kuadër të samitit të liderëve të Komuniteti Politik Evropian.

Osmani e ka falënderuar kryeministrit britanik për pritjen në pallatin Blenheim.

“Faleminderit për pritjen e ngrohtë në Pallatin Blenheim, Kryeministër”, ka shkruar Osmani në X.

Në këtë samit që është i katërti me radhë Osmani do t’i bashkohet 46 liderëve të tjerë të shteteve evropiane, institucioneve të BE-së, NATO-s, e organizatave të tjera ndërkombëtare, me qëllim të adresimit të çështjeve më urgjente për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve anekënd Evropës.