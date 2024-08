Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur sot në takim ndihmës-sekretarin e përgjithshëm për operacione të NATO-s, Thomas Goffus.

Mediat u lejuan të marrin vetëm pamje në fillim të takimit, derisa nuk priten deklarime.

Ndihmës-sekretari i përgjithshëm për operacione të NATO-s, Thomas Goffus do takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti dhe me zyrtarë të KFOR-it në Kosovë.