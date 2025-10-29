Osmani takon presidentin e Mauritanisë, diskutojnë për forcimin e bashkëpunimit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, të martën në Riad ka takuar presidentin e Mauritanisë, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Sipas Osmanit, gjatë takimit është biseduar për forcimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet Kosovës dhe Mauritanisë.
Po ashtu, në takim është diskutuar edhe për gatishmërinë e të dyja palëve për të bashkëpunuar në nivel ndërkombëtar, si dhe për angazhimin e ndërsjellë në thellimin e bashkëpunimit bilateral.
