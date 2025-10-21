OVL e UÇK-së: Vendimi i Hagës mohon krimet serbe në Kosovë

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL e UÇK-së), ka reaguar ndaj vendimit të fundit të Dhomave të Specializuara në Hagë, të cilat kanë refuzuar shumicën e provave të paraqitura nga mbrojtja e Jakup Krasniqit, si dëshmi që dokumentojnë krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë.
Në një deklaratë publike, OVL e UÇK-së e cilësoi këtë veprim si të papranueshëm dhe një tjetër dëshmi të qasjes së njëanshme të kësaj gjykate, që sipas tyre po tenton ta paraqesë luftën çlirimtare të popullit të Kosovës jashtë kontekstit historik.
“Të shpallësh të ‘parëndësishme’ dëshmitë për masakrat dhe krimet serbe, do të thotë të mohosh të vërtetën dhe dhimbjen e një populli që luftoi për liri. Kjo është një fyerje për drejtësinë dhe kujtesën historike të Kosovës,” thuhet në deklaratë.
OVL e UÇK-së thekson se ky vendim i padrejtë është një arsye shtesë për qytetarët që të ngrenë zërin kundër asaj që organizata e cilëson si “padrejtësi ndaj çlirimtarëve të Kosovës”.
Organizata ka paralajmëruar edhe mundësinë e protestave në ditët në vijim, duke theksuar nevojën për reagim qytetar dhe institucional ndaj këtij trajtimi të padrejtë të historisë së Kosovës.