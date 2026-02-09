OVL-UÇK: Në Hagë qëllimisht po barazohet krimineli me viktimën

Nënkryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK), Fatmir Sopi, ka shprehur pritjet e kësaj organizate nga Gjykata Speciale, duke theksuar se beson që ajo duhet të veprojë mbi baza profesionale, juridike evropiane.
Sopi ka deklaruar se OVL-UÇK pret që Gjykata të mos ndikohet nga qëndrimet e Prokurorisë, por të vlerësojë edhe dokumentimin dhe provat e paraqitura nga mbrojtja, përfshirë dëshmitë e personave që, sipas tij, kanë qenë figura kyçe dhe kompetente në periudhën përkatëse.
Ai ka kritikuar qasjen e Prokurorisë, duke thënë se disa prej dëshmitarëve janë paraqitur si të painformuar, ndonëse, sipas Sopit, bëhet fjalë për personalitete të larta të kohës, të njohura edhe nga partnerët ndërkombëtarë.
“Ne presim nga kjo Gjykatë, të paktën në qoftë se është e përbërë nga gjykatës kompetentë dhe shërbehet me juridiksion evropian. Ne nuk presim se kjo Gjykatë do të bie në ndikimin e kësaj Prokurorie dhe presim që Gjykata të merr parasysh edhe dokumentimin dhe paraqitjen e provave nga ana e mbrojtjes siç ishin personat më kompetent të kohës, të cilët Prokuroria i quante që kanë qenë njerëz të painformuar,kur e dimë ne se aty ka pasur personalitete të larta”, deklaroi ai në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.
Sipas Sopit, deklaratat e Prokurorisë synojnë të ndikojnë opinionin publik dhe atë ndërkombëtar, duke tentuar, siç u shpreh ai, të barazojnë agresorin me viktimën.
“Këto deklarata të tyre janë deklarata sa për t’i hedhur hi syve popullit dhe opinionit ndërkombëtar, sepse aty me qellim është duke tentuar që të barazohet krimineli, siç ishte Serbia me viktimën siç ishte UÇK-ja dhe populli jonë”, tha ai.
Kryeprorkurorja e Zyrës së Prokurorit të Specializuar, Kimberly West, ka kërkuar nga 45 vjet dënim për katër të akuzuarit e rastit më të madh të Dhomave të Specializuara. West i kërkoi Speciales po ashtu që ta marrë parasysh peshën e veprimeve të secilit të akuzuar.