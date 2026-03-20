Pa Rrahmanin, Avdullahun e Jasharin, Foda shpall listën anti-Sllovaki

Përzgjedhësi i Kosovës në futboll, Franco Foda, ka shpallur të premten listën për ndeshjet e plejofit për kualifikim në Botërorin 2026.
Te Kosova ka mungesa të rëndësishme.
Përzgjedhësi Foda nuk mund të llogarisë në kapitenin Amir Rrahmani e po ashtu në liderin e mesfushës, Leon Avdullahu.
Mungon edhe Muharrem Jashari.
Te Kosova është kthyer mbrojtësi i krahut, Florent Hadërgjonaj e po ashtu edhe Vesel Demaku.
“Dardanët” të enjten e ardhshme luajnë në Bratislavë ndaj Sllovakisë. Ndërkohë më 31 mars në “Fadil Vokrri” luajnë me Turqinë apo Rumaninë.
Nëse fitohet ndeshja e 26 marsit me Sllovakinë, ndeshja e 31 marsit në Prishtinë do të jetë finale e plejofit për kualifikim në Botëror.
Përzgjedhësi Franco Foda ka përgatitur edhe një listë me emrat e lojtarëve rezervë, që mund të ftohen nëse ka ndonjë mungesë tjetër.
Në listën rezervë është Meriton Korenica, që ka kaluar formë të mirë në Rumani.
Janë edhe Bersant Celina, Ron Raçi, Rilind Nivokazi, Bledian Krasniqi, Ismet Lushaku, Leard Sadriu, Kreshnik Krasniqi e Faton Maloku.