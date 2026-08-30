Pacipësia e masakruesit të Gazës: dënon kolonët pasi i lejon të bëjnë terror(!)

Deklarata që më shumë ngjan si një kërkesë amerikane
Benjamin Netanyahu ka lëshuar një kritikë të rrallë ndaj kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke denoncuar “aktet kriminale të dhunës” të kryera në dy fshatra palestineze.
“Unë dënoj fuqimisht aktet kriminale të dhunës të kryera në fshatrat Kusra dhe Jalud nga një grusht kolonësh, të cilat shkaktojnë dëme të mëdha për komunitetin hebre që zbaton ligjin, pengojnë IDF (ushtrinë izraelite) të kryejë misionet e saj dhe dëmtojnë pozicionin e Izraelit në botë”, tha Netanyahu në një deklaratë.
Në deklaratën e tij të parë publike për fshatin Kusra, Netanyahu tha se dënonte dhunën në atë fshat, si dhe në Jalud, duke iu referuar një incidenti të veçantë në një fshat fqinj.
Shtetet e Bashkuara më parë kishin ushtruar presion mbi Netanyahu-n që të dënonte publikisht kolonët që kishin rrethuar palestinezët në shtëpitë e tyre, thanë zyrtarë amerikanë dhe izraelitë për Reuters rreth dy javë më parë.
Qeveria izraelite më parë kishte fajësuar një “pakicë margjinale” për dhunën e kolonëve, një karakterizim i kontestuar nga grupet e të drejtave të njeriut.
Një hetim i OKB-së në qershor zbuloi se autoritetet izraelite ishin të përfshira drejtpërdrejt në sulmet e kolonëve që kanë vrarë, plagosur dhe zhvendosur palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sulmi ndaj Kusras
Më parë, dhjetëra kolonë sulmuan fshatin Kusra, pas gati tre javësh tensionesh. Në fillim të gushtit, një grup kolonësh filluan të bllokonin hyrjen në këtë fshat pranë Nablusit dhe të rrethonin banorët. Forcat izraelite, të cilat ishin vendosur në zonë, vazhdojnë të veprojnë atje.
Sot, Yousef Abdul Karim Hassan, një banor i fshatit Kusra, i tha AFP-së se pesë fshatarë po punonin brenda një shtëpie kur një grup kolonësh iu afrua atyre. Kolonët më pas u kthyen me dhjetëra të tjerë dhe rrethuan palestinezët brenda shtëpisë përpara se të hidhnin gurë mbi ta, sipas Hassan. Pamjet e filmuara nga AFP sot brenda fshatit treguan dhjetëra forca izraelite të vendosura.
Dëshmitarët që folën me Reuters thanë se dhjetëra kolonë izraelitë të maskuar sulmuan shtëpitë rreth fshatit Kusra në Bregun Perëndimor të pushtuar të dielën, sulmi i parë i madh që nga një rrethim nga kolonët në zonë në fillim të këtij muaji që shkaktoi dënim ndërkombëtar. Kolonët rrethuan një shtëpi palestineze dhe hodhën gurë, duke bllokuar shtatë palestinezë brenda.
Ushtria, e cila ka pushtuar Bregun Perëndimor që nga viti 1967, tha se ushtarët dhe policia kufitare e saj nxituan në vendngjarje “pas informacionit se kolonët izraelitë kishin mbërritur në zonë dhe se kishin shpërthyer përleshje të dhunshme, dhe se gurët u hodhën drejt palestinezëve dhe civilëve të tjerë”.
“Me të mbërritur, forcat e sigurisë gjetën dhjetëra protestues të barrikaduar brenda një shtëpie palestineze ndërsa banorët palestinezë ishin brenda”, tha policia në një deklaratë. Ata thanë se kishte “raporte për lëndime palestineze”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Sipas të njëjtit burim, forcat punuan për të larguar kolonët nga shtëpia dhe sekuestruan automjete “të dyshuara se janë përdorur për të arritur (te kolonët) në zonë”, të cilat do të përdoren si prova në hetimin e policisë.
Agjencia gjermane e lajmeve dpa raportoi se kolonët ende po rrethonin shtëpitë e banorëve palestinezë në fshatin Kusra.
Duke cituar një plak fshati, Abdul Asim al-Wadi, agjencia palestineze e lajmeve WAFA raportoi se njerëzit ende nuk janë në gjendje të largohen nga shtëpitë e tyre. Ushqimi dhe disa ilaçe po mbarojnë, thuhet në raport.
Një i afërm i banorëve tha së fundmi se banorët po qëndrojnë në shtëpitë e tyre nga frika se kolonët do t’i pushtojnë ato. Ambasadori i SHBA-së Mike Huckabee i quajti së fundmi kolonët në fshatin Kusra “terroristë izraelitë”.
Më shumë se 500,000 izraelitë jetojnë në vendbanime në Bregun Perëndimor, të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, midis rreth tre milionë palestinezëve. /tesheshi.com/