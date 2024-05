Palestinë: Këtu janë zhvillimet kryesore gjatë natës

Numri i të vdekurve nga një sulm izraelit në qytetin e Gazës tani është 16, me të paktën 10 fëmijë në mesin e viktimave, ndërsa tetë persona janë raportuar të vrarë në një sulm tjetër në kampin e refugjatëve Nuseirat.

Tanket dhe trupat izraelite po përparojnë në një lagje të mbushur me njerëz në zemër të Rafahut, thonë banorët në qytetin jugor të Gazës.

Videoklipet e bastisjes ushtarake të vazhdueshme të Izraelit në kampin e refugjatëve Jenin të Bregut Perëndimor të pushtuar tregojnë një ushtar izraelit duke shkelmuar një nga disa të burgosur palestinezë, të cilët po detyrohen të gjunjëzohen në një rrugë me të brendshme.

Ushtarët izraelitë kanë qëlluar gjithashtu në një ekuipazh të Al Jazeera në Jenin, ndërsa një nga korrespondentët po përgatitej të dilte drejtpërdrejt, duke plagosur një anëtar të stafit në një hotel aty pranë.

Betejat intensive në rrugë vazhdojnë në Rafahun jugor të Gazës dhe Jabalia veriore ndërsa trupat izraelite përparojnë në të dyja zonat, të mbushura me civilë të tmerruar.

Ushtria izraelite thotë se Brigada e saj Nahal iu bashkua një divizioni të trupave që rrethojnë Rafahun, ndërsa planifikon të sulmojë “objektivat terroriste” thellë në qytet, duke shtuar se do të parandalojë “dëmtimin e popullatës civile sa më shumë që të jetë e mundur”.

OKB-ja thotë se “familjet e zhvendosura po jetojnë mes rrënojave” pasi më shumë se 800,000 palestinezë ikën nga Rafah ndërsa forcat izraelite sulmojnë.

Zyrtarët izraelitë reagojnë me zemërim pasi Spanja, Irlanda dhe Norvegjia shpallën njohjen e shtetit të Palestinës, duke premtuar se do të vazhdojnë sulmin në Gaza dhe do të ndërtojnë vendbanime të reja ilegale në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Të paktën 35,709 njerëz janë vrarë dhe 79,990 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmi i Hamasit të 7 tetorit është 1,139 me dhjetëra ende të mbajtur robër.