Pamjet e civilëve ukrainas, të ekzekutuar rrugëve, tronditin botën

Pamjet e varreve masive, makinave të djegura dhe trupave të pajetë të rreshtuara rrugëve në periferi të Kievit shkaktuan tronditje dhe zemërim midis liderëve perëndimorë, me shumë prej tyre që akuzuan Rusinë për krime lufte ndërsa realiteti i pushtimit të saj u bë i dukshëm.

Ukraina thotë se tani ka gjetur trupat e 410 civilëve nga qytetet periferike të Buchas dhe Irpenit, jashtë kryeqytetit Kiev, pas tërheqjes së trupave ruse.

Presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel, i përshkroi vrasjet e civilëve si një masakër dhe njoftoi planet për të forcuar sanksionet ndaj Rusisë.

Kryeministri britanik Boris Johnson premtoi se do të bënte gjithçka në fuqinë e tij për të “fikur makinën e luftës së Putinit”, ndërsa kancelari gjerman Olaf Scholz tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe mbështetësit e tij do të përballen me pasoja për veprimet e tyre, duke premtuar një raund të ri sanksionesh në ditët në vijim.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi trupat ruse për kryerjen e gjenocidit në vrasjen e civilëve në Bucha.

“Kur gjejmë njerëz me duar të lidhura pas shpine dhe me kokë të prerë, nuk e kuptoj”, i tha ai transmetuesit amerikan CBS.

Rusia ka mohuar se forcat e saj ishin përgjegjëse për masakrën e civilëve në Bucha dhe thotë se pamjet e përhapura gjerësisht të trupave të vdekur të shtrirë në rrugë mund të jenë false.

Politikanët ukrainas akuzuan gjithashtu trupat ruse për dhunë seksuale ndaj grave dhe vajzave ukrainase.

Në një video të postuar në Twitter të dielën, Olexiy Goncharenko, një deputet, tha se trupat e grave të zhveshura ishin gjetur në anë të një rruge jo shumë larg Kievit.

“E kuptoni se çfarë ndodhi,” tha ai, duke shtuar se pas sulmit të grave, rusët kishin tentuar t’i digjnin trupat e tyre.

Kryetari i Irpenit, Oleksandr Markushyn, tha se gratë dhe vajzat në Irpen ishin qëlluar me armë zjarri, duke thënë për Deutsche Welle-n se më pas ato ishin goditur nga tanket.

Nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm ndaj akuzave nga rusët.

Zemërimin fillimisht e shkaktoi një video e Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës që tregonte trupat e disa njerëzve të shtrirë buzë rrugës, disa me duar të lidhura pas shpine.

Pamjet nga mediat ndërkombëtare në vend konfirmuan se ishin gjetur trupa të shumtë.

“Ju nuk mund të mos i shihni këto imazhe si një goditje në stomak”, i tha CNN-it sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, duke theksuar se qeveria amerikane kishte arritur tashmë në përfundimin se trupat ruse po kryenin krime lufte në Ukrainë.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg i tha transmetuesit amerikan CNN se vrasjet në Bucha ishin “një brutalitet kundër civilëve që nuk e kemi parë në Evropë për dekada”.

Duke komentuar tërheqjen e trupave ruse nga Kievi, Stoltenberg tha se kjo nuk ishte një tërheqje e vërtetë, por thjesht Rusia “po ripoziciononte” trupat e saj.

NATO tha se ishte e shqetësuar për një rinovim të mundshëm të sulmeve ruse, veçanërisht në jug dhe lindje të Ukrainës.

Kryenegociatori i Ukrainës në bisedimet e paqes me Moskën, David Arakhamia, tha në televizionin shtetëror se kishte shenja pozitive në bisedime dhe tha se një takim Zelensky-Putin në Turqi ishte gjithashtu i mundur.

Rusia, megjithatë, hodhi poshtë këtë optimizëm dhe kryenegociatori Vladimir Medinsky tha se ka ende shumë punë për të bërë.

Këshilltari presidencial ukrainas Olexiy Arestovych tha se ai priste që lufta të përfundonte pas “dy deri në tre javë”.

”Gjithçka tani varet nga rezultati i luftimeve në juglindje të vendit”, tha ai.

”Ushtria ruse nuk ka më asnjë rezervë”, pohoi këshilltari, sipas një raporti në faqen e lajmeve strana.news.

Ka pasur spekulime prej disa kohësh se Putini mund t’i japë fund luftës deri në kohën e festimeve ruse që shënojnë fundin e Luftës së Dytë Botërore, më 9 maj. /atsh