Pandemia, turizmi në BE shënoi rënie me 61 për qind

Gjatë vitit të kaluar, turizmi ishte ndër sektorët më të prekur nga pandemia COVID-19, për shkak të kufizimeve të udhëtimit, si dhe masave të tjera parandaluese të marra si përgjigje.

Numri i netve të kaluara në institucionet e akomodimit turistik të BE-së ra me 61 për qind midis prillit 2020 dhe marsit 2021 në 1.1 miliard, krahasuar me 12 muajt para pandemisë periudha prill 2019 – mars 2020 me 2.8 miliardë.

Midis shteteve anëtare të BE-së me të dhëna të disponueshme, uljet më të larta u regjistruan në Maltë me 80 për qind dhe Spanjë me 78 për qind, pasuar nga Greqia me 74 për qind, Portugalia me 70 për qind dhe Hungaria me 66 për qind. Në skajin tjetër të shkallës, Holanda dhe Danimarka të dy raportuan rënie prej 36 për qind.

Banorët kaluan 45 për qind më pak net dhe të huajt me 79 për qind.

Midis muajit prill 2020 dhe mars 2021 krahasuar me 12 muajt e mëparshëm, netët e kaluara nga jorezidentët e vendit (mysafirët ndërkombëtarë) ranë me 79 për qind, ndërsa netët e kaluara nga banorët (mysafirët e brendshëm) ranë me 45 për qind.

Gjatë kësaj periudhe, numri i netëve të kaluara nga mysafirët ndërkombëtarë u ul në të gjitha shtetet anëtare të BE-së me të dhëna të disponueshme, me uljet më të mëdha të vërejtura në Spanjë me 90 për qind, Rumani me 89 për qind, Hungari dhe Finlandë me 88 për qind si dhe Çekia me 87 për qind.

Midis vendeve të BE-së, vetëm banorët e Sllovenisë me 25 për qind dhe Maltës me 20 për qind kaluan më shumë net turizmi brenda vendit të tyre krahasuar me 12 muajt e mëparshëm. Sidoqoftë, duke pasur parasysh rëndësinë relativisht të vogël të turizmit të brendshëm në këto vende, kjo rritje nuk mund të kompensojë rënien e shpejtë të turizmit ndërkombëtar. /scantv