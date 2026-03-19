Paneli i pasmë i iPhone 17e shton MagSafe në iPhone 16e

Më herët këtë muaj, Apple prezantoi iPhone 17e të ri me përmirësime modeste në krahasim me iPhone 16e, duke përfshirë shtimin e MagSafe.
Tani, një çmontim i pajisjes sugjeron që përdoruesit e iPhone 16e mund të jenë gjithashtu në gjendje të fitojnë funksionalitetin MagSafe përmes një përmirësimi relativisht të thjeshtë të harduerit.
Ekipi në iFixit kreu çmontimin dhe zbuloi se zëvendësimi i panelit të pasmë të iPhone 16e me atë të iPhone 17e më të ri, i sjell mbështetje MagSafe modelit më të vjetër.
Megjithatë, modifikimi vjen me disa kufizime. Për shembull, iPhone 16e nuk mbështetet për standardin e karikimit Qi2, që do të thotë se nuk do të arrijë vazhdimisht shpejtësinë e plotë të karikimit pa tel 15W.
Përveç kësaj, veçoritë specifike të softuerit MagSafe, duke përfshirë animacionin e nënshkrimit, nuk do të jenë të disponueshme.
Çmontimi zbuloi gjithashtu një shkallë të lartë të përputhshmërisë së komponentëve midis dy modeleve, me shumicën e pjesëve, duke përfshirë edhe tabelën logjike, të këmbyeshme. Të dy pajisjet përdorin gjithashtu të njëjtën bateri 15.56 Wh.
Megjithatë, Face ID nuk funksionoi pas ndërrimit, edhe pse kamera selfie funksionon siç pritej. Pavarësisht këtij kufizimi, niveli i përputhshmërisë së kryqëzuar do të thjeshtojë riparimet.
iFixit i ka dhënë iPhone 17e një rezultat të përkohshëm riparimi prej 7, në pritje të detajeve mbi disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit dhe çmimet nga Apple. /