Papa Leoni: Riarmatimi, një iluzion që sjell masakër

Kreu i Vatikanit, Papa Leoni XIV paralajmëroi sot kundër “iluzionit” të riarmatimit dhe denoncoi “masakrën e pakuptimtë” që merr jetë të panumërta në të gjithë botën, transmeton Anadolu.
“Sot, për fat të keq, lufta është rikthyer, madje edhe në Evropë: një ‘masakër e re e pakuptimtë’, që merr jetë të panumërta civilësh çdo ditë”, tha Papa në Qendrën e Konferencave “Robert Schuman” në Metz të Francës.
Ai theksoi nevojën për dialog dhe negociata të duruara, duke qenë i gatshëm “të heqë dorë nga disa pozicione për të mirën më të madhe të paqes”.
Papa pranoi se kërkimi i Evropës për paqe nuk duhet të ngatërrohet “me një formë naive të pacifizmit”.
“Megjithatë, ne duhet të ruhemi edhe nga iluzioni se riarmatimi është përgjigjja”, shtoi ai.
Duke nënvizuar se promovimi i paqes është detyrë aktive, ai i nxiti njerëzit të pyesin nëse po bëjnë vërtet “përpjekje krijuese” për paqen botërore.
“Ne gjithashtu duhet të pyesim nëse thjesht po kërkojmë të ‘ndalim valën e luftës’ dhe të përgatitemi më mirë për luftërat që supozojmë se do të vijnë ende”, shtoi ai.
“Sot, marrëdhëniet midis individëve dhe shteteve po bëhen gjithnjë e më të paqytetëruara. Vlera e mbajtjes së fjalës së dhënë shpërfillet; në vend të kësaj, njerëzit mburren me gënjeshtra dhe mashtrime”, tha Papa.
Ai theksoi rolin e Evropës në thyerjen e një cikli të tillë, duke theksuar se kontinenti ka demonstruar gjatë viteve mundësinë e artikulimit të mendimeve, pretendimeve dhe interesave të ndryshme “përmes takimit dhe jo konfliktit”.
“Mos u dorëzoni para mentalitetit të dhunës dhe shtypjes”, shtoi Papa.