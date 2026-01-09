Papa paralajmëron: Lufta është rikthyer në modë, paqja po kërkohet “përmes armëve”

Kreu i Vatikanit, Papa Leoni paralajmëroi sot se “lufta është rikthyer në modë”, duke shprehur shqetësim për erozionin e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, ndërsa iu drejtua zhvillimeve të fundit në Gaza, Venezuelë dhe Ukrainë, transmeton Anadolu.
“Një zell për luftë po përhapet”, tha Papa në një fjalim para anëtarëve të trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë. “Parimi i vendosur pas Luftës së Dytë Botërore, i cili i ndalonte vendet të përdornin forcën për të shkelur kufijtë e të tjerëve, është minuar plotësisht”, njoftoi ai.
Papa theksoi se dialogu dhe diplomacia po zëvendësohen gjithnjë e më shumë nga ajo që ai e përshkroi si “diplomaci e bazuar në forcë”. “Paqja po kërkohet përmes armëve si kusht për të pohuar sundimin e dikujt”, tha ai duke paralajmëruar se një qasje e tillë “kërcënon rëndë sundimin e ligjit, i cili është themeli i çdo bashkëjetese paqësore civile”.
Papa shprehu shqetësim për tensionet në rritje në Amerikë, duke bërë thirrje për zgjidhje paqësore. “Unë përsëris apelin tim për të respektuar vullnetin e popullit venezuelian dhe për të mbrojtur të drejtat njerëzore dhe civile të të gjithëve, duke siguruar të ardhme stabiliteti dhe harmonie”, deklaroi ai.
Duke iu referuar Lindjes së Mesme, Papa tha se një “krizë serioze humanitare” vazhdon në Gaza pavarësisht armëpushimit të tetorit dhe përsëriti nevojën për t’u garantuar palestinezëve “të ardhme me paqe dhe drejtësi të qëndrueshme”.
Ai denoncoi dhunën në rritje kundër civilëve palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se popullsia civile palestineze “ka të drejtë të jetojë në paqe në tokën e vet”. Duke theksuar të drejtën ndërkombëtare humanitare, Papa tha se parimet e saj përfaqësojnë angazhim të bërë nga shtetet në mbarë botën.
“Nuk mund ta injorojmë faktin se shkatërrimi i spitaleve, infrastrukturës energjetike, shtëpive dhe vendeve thelbësore për jetën e përditshme përbën shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare humanitare”, tha ai.
“Mbrojtja e parimit të paprekshmërisë së dinjitetit njerëzor dhe shenjtërisë së jetës gjithmonë ka më shumë rëndësi se çdo interes i thjeshtë kombëtar”, shtoi Papa Leoni.