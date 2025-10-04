Paqja e Hamasit dhe Paqja e Hudejbijes

Shënim nga Roald A. Hysa
Më së fundi Hamasi pranon vendosjen e paqes dhe kushtet e saj me ndërmjetësinë e disa vendeve muslimane dhe garancinë amerikane të presidentit Trump. Pas gjithë kësaj ploje të Shtetit Izraelit të udhëhequr nga krimineli gjenocidal Netanjahu arrihet një marrëveshje paqeje e përkohshme, pas së cilës shpresojmë që të marri frymë lirisht e pa frikë populli palestinez.
Alija Izetbegoviqi ka një thënie të madhe pas nënshkrimit të paqes për Bosnje Hercegovinën: “Kjo nuk është një paqe e drejtë, por është më e drejtë se vazhdimi i luftës. Në këtë situatë siç është, dhe në këtë botë siç është, paqe më e mirë nuk mund të arrihej”.
Marrëveshja e Dejtonës më 1995 dhe Marrëveshja e Rambujesë më 1999 sollën paqen në këto troje, me gjithë problemet dhe sfidat e përjetuara më pas nga Bosnje Hercegovina dhe Kosova.
Po ashtu edhe Palestina megjithëse u arrit paqja me Hamasin ka sfidat dhe dilemat e shumta për të zgjidhur ende. Hamasi pranoi paqen dhe për momentin neve na duhet të gëzohemi, që populli në Gaza shpëtoi nga ai masakrim i përditshëm masiv, që nuk po i lejonte mundësi, dhe kohë që të hante një kafshatë bukë, dhe të pinte një gotë ujë. Le të shpresojmë që garantët e kësaj Marrëveshje të arritur Turqia, Arabia Saudite e Indonezia do të japin edhe më pas kontributin e tyre për sfidat diplomatike për Palestinën dhe popullin palestinez.
Përgjegjësia dhe ndjeshmëria e Hamasit ndaj prioriteteve të popullit palestinez për pranimin e kësaj marrëveshjeje është një tregues, që paqja do të zgjasi sadopak. Ndërkaq etja për gjak e skifterëve izraelitë dhe përfaqësuesve të tyre politikë me Netanjahun e Ben Gvirin mund t’i vihet fre vetëm prej presidentit Trump në këto momente.
Le të kujtojmë këtu Marrëveshjen e Hudejbijes, ku Muhamedi a.s. megjithëse ishte i fortë dhe me fuqi të mjaftueshme ushtarake pranoi një marrëveshje me kushte të disfavorshme. Gjatë kohës së paqes pikërisht ai kusht i Kurejshitëve për shkëmbimin e robërve u shfuqizua nga vetë ata. Nga paqja do të përfitojë i pari populli i vuajtur palestinez dhe të këmbëngulësh për paqen do të thotë të shkatërrosh synimet vrastare të kriminelëve izraelitë.