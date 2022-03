Para, armë e municion, gjithçka çfarë u konfiskua në shtëpitë e dy të arrestuarve të fundit nga rasti “Brezovica”

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh ndaj të pandehurve N.G., dhe S.I., të cilët me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh.

“Sipas kërkesës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri N.G., – zyrtar doganor, prej vitit 2014, në Shtërpcë, ka ndihmuar personin zyrtar në kryerjen e veprës penale “Marrja e ryshfetit”, me këtë do të kryente veprën penale “Marrja e ryshfetit” në ndihmë nga neni 428 par. 2 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.”, thuhet në njoftimin për media.

Poashtu u tha se edhe për të pandehurin S.I., ish zyrtar i komunës Shtërpcë, tani menaxher në Qendrën e Skijimit në Brezovicë, ekziston dyshimi i bazuar se nga viti 2010, në Shtërpcë, ka ndihmuar personin zyrtar në kryerjen e veprës penale Marrja e ryshfetit, me këtë do të kryente veprën penale “Marrja e ryshfetit” në ndihmë nga neni 428 par. 2 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.

Gjatë zbatimit Të urdhëresës së Gjyqtarit të procedurës paraprake, për kontrollin e shtëpisë dhe objekteve përcjellëse, të dyshuarit N.G., i janë sekuestruar përkohësisht gjësendet si në vijim:

– Dokumente të tatimit në pronë,

– Dokumente të MMPH-së,

– Dokumente me plane,

– Kontratë e datës 08.10.17 (dy fletë),

– Lista me numra të parcelave,

– Telefon “Samsung S7”,

– Telefon Poco X3,

– Para të gatshme në vlerë prej 29,600 Euro,

– Para të gatshme 705,00 USD,

– Para të gatshme 170,00 CHF,

– Para të gatshme 60,00 Pound,

– Pushkë gjuetie automatike me nr. 50274,

– Thika të ndryshme (13 copë),

– Dorëz e revoles (1 copë),

– Fishek të gjuetisë 12 mm (8 copë)

– Karikator të zbrazët të armës Glock 19 (3 copë)

– Jakne të Policisë së Kosovës (2 copë),

– Jakne e Policisë polake (1 copë) dhe

– Pranga të Policisë (1 palë).

Ndërsa, tek i dyshuari S.I., gjatë kontrollit të shtëpisë së tij janë gjetur dhe sekuestruar këto dëshmi:

– Një armë-pistoletë “Cervena Zastava 9 mm”,

– Një armë-pistoletë “Mauser 785” me karikator,

– Një (1) jelek anti-plumb,

– Një (1) thikë ushtarake,

– Dy (2) karikator të pistoletës me katërmbëdhjetë (14) fishek,

– Një (1) gaz maskë,

– Pesëmbëdhjetë (15) fishek të pushkës së gjuetisë 16 mm,

– Dy (2) fishek të armës së gjatë,

– Dy (2) fishek të armës AK 47, 7.62 mm,

– Tre (3) fishek të ndryshëm të pistoletës,

– Dy (2) fishek të pistoletës E43,

– Katër mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë (4670) euro,

– Dy (2) radiolidhje Switer,

– Tre (3) karikator të pistoletës- 21 fishek 9 mm,

– Një (1) palë dylbi “Tento X50”,

– Njëzet e tre (23) fishek të kalibrit të ndryshme,

– Një (1) pushkë gjuetie me dy tyta,

– Një (1) shufër metalike,

– Radiolidhje Motorolla,

– Një (1) telefon “Iphone 11” dhe

– Një (1) telefon “Huawei”.