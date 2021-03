Parlamenti libian miraton qeverinë e re

Parlamenti i Libisë ka votuar për të miratuar një qeveri të përkohshme të unitetit për të udhëhequr kombin e shkatërruar nga lufta drejt zgjedhjeve të dhjetorit, një hap kryesor drejt përfundimit të një dekade kaosi.

Pas dy ditësh debati intensiv, parlamenti miratoi të mërkurën kabinetin e kryeministrit të përkohshëm Abdelhamid Dbeibah, me 121 nga 132 deputet të pranishëm që votuan në mbështetje, tha zëdhënësi i tij. Dbeibah, i cili u zgjodh muajin e kaluar në bisedimet e sponsorizuara nga OKB në Gjenevë, javën e kaluar paraqiti kabinetin e tij të propozuar. Biznesmeni i fuqishëm nga qyteti perëndimor i Misrata u emërua muajin e kaluar për të udhëhequr degën ekzekutive të një qeverie të përkohshme që përfshin gjithashtu një Këshill Presidencial tre anëtarësh të kryesuar nga Mohammad Younes Menfi, një diplomat libian nga lindja e vendit. Qeveria kalimtare do të drejtojë vendin deri në zgjedhjet, të planifikuara për 24 dhjetor, sipas një plani të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Libia e pasur me naftë u zhyt në kaos pasi një kryengritje e mbështetur nga NATO 2011 rrëzoi dhe vrau sundimtarin Muammar Gaddafi. Vendi është ndarë midis dy qeverive rivale, një në lindje dhe një tjetër në perëndim, secila e mbështetur nga grupe të armatosura si dhe fuqive të huaja./Mesazhi.com