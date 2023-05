Pas Kurtit, Lajçak shkon për ta takuar Vuçiqin në Serbi

Ndërmjetësuesi i Bashkimit Europian në dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav lajçak, viziton sot Serbinë.

Zyrtari do të takohet me presidentin, Aleksandër Vuçiç, me të cilin do të diskutojë lidhur me hapat e radhës në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve dhe aneksin e saj.

Megjithatë, draft-statuti për formimin e asociacionit i prezantuar nga ekipi menaxhues më 2 maj në Bruksel, pritet që të jetë në tryezë me Beogradin që kërkon me ngulm marrjen e tij për bazë.

Pas takimit, Vuçiç do të mbajë dhe një konferencë për shtyp, ndërsa nuk dihet nëse Lajçak do të flasë apo jo.

Në Beograd, ndërmjetësuesi i BE-së do të takohet edhe me kryenegociatorin serb, Petar Petkoviç, si përgatitje për takimin me homologun nga Kosova, Besnik Bislimi, që është caktuar të mbahet më 15 maj në Bruksel.