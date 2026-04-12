Pashkë nën tyta armësh: kur as Krishti s’vendos paqe mes ortodoksësh në luftë

Armëpushimi që zgjati vetëm 38 minuta: Ukraina dhe Rusia, përsëri në prag të konfliktit
Armëpushimi i përkohshëm i Pashkëve, i rënë dakord nga Rusia dhe Ukraina të shtunën pasdite, më 11 prill, u shkel vetëm 38 minuta pasi hyri në fuqi, kur sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në rajonin Kharkiv të Ukrainës verilindore.
Zyrtarët ukrainas dhe ushtria kanë regjistruar që atëherë shkelje të shumta të armëpushimit përgjatë vijës së frontit, megjithëse nuk ka pasur sulme me raketa ose dronë me rreze të gjatë veprimi.
Pauza në luftime do të zgjasë deri të hënën, më 13 prill, më shumë se katër vjet pasi Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë, raporton BBC.
“Pashkët duhet të jenë një kohë sigurie, një kohë paqeje”, shkroi Presidenti Volodymyr Zelensky në rrjetin X, duke paralajmëruar se forcat ukrainase do të “përgjigjeshin ashpër” ndaj çdo veprimi nga Moska.
Mosbesimi është i lartë midis banorëve. Para fillimit të armëpushimit, familjet sollën shporta me ëmbëlsira tradicionale, vezë dhe salçiçe për t’u bekuar në Kishën e Shën Gjon Pagëzorit, dritaret e së cilës janë ende të mbyllura me dërrasa pas dëmtimeve në fillim të luftës.
“Ndoshta do të ketë një pauzë, por pastaj Rusia do të nisë sulme edhe më intensive. Ne e kemi parë tashmë këtë”, tha famullitarja Larisa.
Në një vend stërvitjeje ushtarake pranë kufirit, anëtarët e njësisë së dronëve Yasni Ochi testuan pajisje të reja. Komandanti Heorhiy tha se ushtarët do të qëndronin në gatishmëri gjatë armëpushimit 32-orësh, të sigurt për një sulm.
“Rusia thotë një gjë dhe bën një tjetër. Ne duhet të jemi gati”, tha komandanti.
Banorët e Kharkivit dhe fshatrave përreth vazhdojnë të jetojnë nën kërcënime të vazhdueshme. Olha, e cila humbi fqinjët e saj në një sulm me raketa muajin e kaluar, tha se armëpushimi zgjati vetëm një ditë e gjysmë.
“Por të paktën mund të pushojmë pak, sepse këtu pret vdekjen çdo sekondë. Ne duam paqe, jo për një ditë e gjysmë, por përgjithmonë”, tha ajo.
Zelensky është ofruar ta shndërrojë armëpushimin e përkohshëm në një armëpushim të përhershëm dhe të vazhdojë negociatat me Rusinë për një paqe të vërtetë. Megjithatë, Kremlini e ka hedhur poshtë tashmë idenë, duke njoftuar se sulmet do të rifillojnë me forcë të plotë nga e hëna, 13 prill. /teshesh