Pasta me domate dhe rukola.

Përbërësit:
- 200 gr pasta (spaghetti, penne, ose lloji që preferoni)
- 2-3 domate të freskëta (ose mund të përdorni domate të konservuara)
- 1 grusht rukola
- 2-3 thelpinj hudhër
- 3 lugë vaj ulliri
- Kripë dhe piper për shije
- Djathë parmixhan (opsional, për t’u spërkatur në fund)
Udhëzimet:
- Gatuani pastat: Vendosni një tenxhere me ujë dhe pak kripë në zjarr. Kur uji të valojë, shtoni pastat dhe i gatuani sipas udhëzimeve në paketim.
- Përgatitni salcën: Ndërkohë, në një tigan të madh, ngrohni vajin e ullirit dhe shtoni hudhrën e grirë. E skuqni për 1-2 minuta, deri sa të lëshojë aromën e saj.
- Përgatisni domatet: Shtoni domatet e prera në kubikë në tigan dhe i gatuani për 5-7 minuta, derisa ato të bëhen më të buta dhe të krijojnë një salcë.
- Përfundimi: Kur pasta të jetë gati, e kullojeni dhe e shtoni në tigan me salcën e domateve. Përzieni mirë dhe shtoni rukolën, duke e lënë që të shkrifoset pak nga nxehtësia e pastës. Përshtatni me kripë dhe piper sipas shijes.
- Shërbimi: Spërkateni me djathë parmixhan, nëse dëshironi. Shërbejeni menjëherë dhe shijoni!
- Është një recetë shumë e thjeshtë, por e shijshme dhe e shpejtë për drekë. A e provoni shpesh pastën?