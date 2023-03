Pavarësisht kundërshtimeve të inxhinierëve, Musk urdhëroi heqjen e sistemit të radarëve në veturat Tesla

Inxhinierët e Tesla-s patën frikë se vendimi i drejtorit ekzekutiv, Elon Musk, për largimin e radarëve të teknologjisë së lartë nga veturat elektrike të markës dhe zëvendësimi i tyre me kamera, do të çonte në një rrezik më të lartë përplasjesh me sistemet e saj gjysmë autonome të drejtimit, sipas raporteve nga SHBA-ja.

Gazeta amerikane, The Washington Post, raporton se kërkesa për të hequr teknologjinë e radarit të veturave Tesla – e cila përdoret për të operuar sistemet e avancuara të asistimit të shoferit – dhe zëvendësimi i saj me sistem të bazuar në kamera është urdhëruar nga ana e Musk, pavarësisht kundërshtimeve nga inxhinierët e kompanisë.

Në majin e vitit 2021, gjiganti amerikan i veturave për modelet e saja të tregut të Amerikës Veriore prezantoi “Tesla Vision” – e cila përbëhet nga një grup kamerash dhe jo nga sensorë radari – përpara se të shpërndante teknologjinë e bazuar në kamera në veturat e Model 3 dhe Model Y të dorëzuar për tregun australian, shkruan Drive.

Përderisa si arsye kryesore e kësaj lëvizje u atribuua kosto më e lartë e sensorëve të radarit në krahasim me sistemin e bazuar në kamera, Musk besonte se kamerat dhe kompjuterët do të vepronin më shumë si syri dhe truri i njerëzve, për të cilët edhe janë dizajnuar rrugët.

“Nuk kam asnjë dyshim në mendjen time se me një zgjidhje të pastër vizioni, ne mund të bëjmë një makinë që është në mënyrë dramatike më e sigurt se njeriu mesatar”, u tha Musk investitorëve të Tesla-s në një mbledhje tremujore të fitimeve dy vjet më parë.

“Kur vizioni juaj funksionon, ai funksionon më mirë se njeriu më i mirë, sepse të kesh tetë kamera, është si të kesh sy në pjesën e pasme të kokës, pranë kokës, dhe ke tre sy me distanca të ndryshme fokale që shikojnë përpara”, kishte deklaruar Musk ndër të tjera.