Ballina Lajmet Kosovë PDK e nis javën para Qeverisë: Albin, mos e mbaj peng shtetin

PDK e nis javën para Qeverisë: Albin, mos e mbaj peng shtetin

Partia Demokratike e Kosovës është paraqitur përsëri para objektit të Qeverisë së Kosovës.

Përmes një postimi në Facebook, PDK ka bërë të ditur se deputetët e saj janë para Qeverisë, duke i bërë thirrje kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, që të hapë rrugën për krijimin e institucioneve të reja.

“Edhe sot jemi para Qeverisë: Albin, eja në Kuvend dhe hape rrugën për rikthimin e rendit kushtetues. Mos e mbaj peng shtetin, institucionet dhe interesin e qytetarëve për kalkulimet e tua politike!”, thuhet në postim.

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