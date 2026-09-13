PDK nuk merr pjesë në vazhdimin e seancës konstituive

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka njoftuar përmes një postimi në faqen zyrtare të saj në Facebook se nuk do të marrë pjesë në seancën e thirrur për sot në orën 10:00, ku parashihet të bëhet votimi i nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës.
“Për Partinë Demokratike të Kosovës, Kushtetuta nuk është pazar politik. Konstituimi i Kuvendit është detyrim kushtetues dhe nuk mund të kushtëzohet me votimin e opozitës për Presidentin apo me marrëveshje të tjera politike.Për këtë arsye, PDK nuk do të vazhdojë të marrë pjesë nga një seancë në tjetrën, në një proces ku vazhdimisht ndryshojnë kushtet dhe krijohen pengesa të reja. Edhe pjesëmarrja në një seancë tjetër nuk ofron asnjë garanci se procesi do të përmbyllet dhe se nuk do të paraqiten kërkesa apo kushte të tjera”, thuhet në njoftimin e PDK-së.
Ata bënë të ditur se janë duke përgatitur rastin për t’iu drejtuar Kushtetueses, ndërsa ripërsëritën se deri në një vendim të Gjykatës nuk do të marrin pjesë në seanca.
“Partia Demokratike e Kosovës konsideron se situata e krijuar tashmë kërkon qartësi kushtetuese. Ekspertët e PDK-së janë duke punuar në përgatitjen e rastit, i cili do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese, për procesin në tërësi.Deri në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës mbetet i qartë: PDK nuk do të marrë pjesë në seancat e Kuvendit”, thuhet më tej në njoftim.