Pengon nxënësit gjatë namazit, mësuesja largohet nga puna – VIDEO

Një mësuese nga Florida, SHBA, është pushuar nga puna pasi një video e postuar në rrjetet sociale tregonte se ajo ndërpret qëllimisht studentët muslimanë teksa ata po falnin namaz.

Incidenti ndodhi të mërkurën në Franklin Academy, një shkollë publike në Florida të Jugut.

A teacher from Florida, U.S., has been fired after a video posted on social media showed her intentionally interrupting Muslim students as they were praying.

The incident happened on Wednesday at Franklin Academy, a public charter school South Florida. pic.twitter.com/MWVcqnCBd4

