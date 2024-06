Pentagoni: Rifillon sërish funksionimi i skelës në brigjet e Gazës

Pentagoni ka bërë të ditur se skela lundruese e ushtrisë amerikane në brigjet e Rripit të Gazës ka rifilluar sërish funksionimin pas një ndërprerje të mirëmbajtjes, transmeton Anadolu.

“Skela është funksionale. Ajo rifilloi përsëri funksionimin sot. Siç e dini, dje, atyre iu desh një ditë për të bërë disa mirëmbajtje të planifikuara në skelë. Ndihma po rrjedh nëpër rrugën e shtruar”, u tha gazetarëve Pat Ryder, sekretari për media i Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së.

Ryder njoftoi se më shumë se 6.800 tonë metrik ndihma u dorëzuan që kur skela u bë funksionale më 17 maj.

“Kjo është një skelë e përkohshme. Pra, kjo është zgjidhje e përkohshme për të ndihmuar ndihmën e nxituar në zonë, përsëri, duke njohur situatën e tmerrshme të sigurisë atje. Por, përsëri, ne do të vazhdojmë të shohim të gjitha mënyrat për të marrë ndihma në Gaza”, tha ai.

I pyetur në lidhje me raportet se Kombet e Bashkaura (OKB) do të pezullojnë operacionet e ndihmës në Gaza, nëse Izraeli nuk vepron për të mbrojtur më mirë punonjësit humanitarë, Ryder tha se Pentagoni po punon me organizatat joqeveritare ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare për të lehtësuar shpërndarjen e ndihmave.

“Ne duhet të marrim parasysh kapacitetin e zonës së marshalizimit. Nuk jemi ende fare atje. Pra, ju e dini, përsëri, ne do të vazhdojmë të jemi në komunikim me OKB-në, me Programin Botëror të Ushqimit USAID dhe t’i shohim këto gjëra”, tha ai.

Dje, një zëdhënës i OKB-së tha se operacionet humanitare kanë qenë vazhdimisht në “kryqëzimin” në Gaza, duke shtuar se rreziqet po bëhen “gjithnjë e më të patolerueshme”. Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, më 8 mars urdhëroi krijimin e një rruge detare për të shpërndarë ushqim dhe ndihma për palestinezët mes kufizimeve izraelite dhe konfliktit në enklavë.

JLOTS, skela lundruese dhe skela Trident u bënë funksionale më 17 maj kur kamionët që transportonin ndihma humanitare filluan të lëviznin në breg përmes skelës.

Kostoja fillestare e skelës u vlerësua në 320 milionë dollarë, por Pentagoni tha se çmimi kishte rënë në 230 milionë dollarë për shkak të kontributeve nga Mbretërinë e Bashkaur dhe për shkak se kostoja e kontraktimit të kamionëve dhe pajisjeve të tjera ishte “më e ulët se sa pritej”.