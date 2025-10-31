Për ata që nuk i falin namazet Sunet!

✍️- Vetëm në një vit, ndryshimi midis atyre që i falin namazet Sunet të rregullta dhe atyre që nuk i falin është 4320 rekate.
Dallimi midis atyre që falin tre rekate vitr çdo ditë dhe atyre që nuk i falin është 1095 rekate.
Dallimi në numrin e rekateve midis atyre që i falin vazhdimisht këto namaze dhe atyre që nuk i falin është 5,415 rekate.
👈- Po për gjatë shumë viteve?!
Është një ndryshim i madh, dhe ne as nuk e kuptojmë kurrë sepse jemi ndoshta dembelë për t’i kryer ato. Mos harroni se çdo rekat përmban dy sexhde, që do të thotë se do të ngriheni dy gradë në Xhennet për çdo rekat.
Sipas transmetimit të Ebu Abdullahut Thevban, robit të liruar të të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të), i cili tha:
“E dëgjova të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) të thoshte: “Duhet të bëni sexhde shpesh, sepse kur t’i bëni sexhde Allahut, Ai do t’ju ngrejë një gradë me anë të kësaj dhe do t’ju largojë një mëkat.”(Transmetuar nga Muslimi.)
👈- Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha se veprimet e Sunetit do të kompensojnë çdo mangësi në veprimet e detyrueshme (Farset) në Ditën e Ringjalljes.
Ebu Hurejra (Zoti qoftë i kënaqur me të) ka transmetuar:
“E dëgjova të Dërguarin e Zotit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) të thoshte: ‘Gjëja e parë për të cilën një person do të mbahet përgjegjës në Ditën e Ringjalljes është namazi i tij. Nëse është i saktë, ai do të ketë pasur sukses dhe përparim. Nëse është i mangët, ai do të ketë dështuar dhe humbur. Nëse diçka mungon në namazet e tij të detyrueshme, Zoti, i Lartësuari dhe i Lavdëruari, do të thotë: “Shikoni dhe shikoni nëse robi Im ka ndonjë…”” A ka kryer ai namaze vullnetare për të plotësuar atë që mungonte në namazet e tij të detyrueshme (Farze)? Pastaj pjesa tjetër e veprave të tij do të bazohet në këtë.
(Suneni i Tirmidhiut,Nesaiut)
Mjafton që kompenson mangësitë në namazet tona të detyrueshme (Farze)!
👈 Mbajeni këtë në faqen tuaj, ndoshta do të ndërmjetësojë për ju në Ditën e Gjykimit.
Sot në këtë ditë xhumaje dhe vazhdimisht dërgoni bekime- salavate mbi Pejgamberin e Dashur, që zemra juaj të gjejë paqe. Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të Botëve.
Prof. ass. dr. Musa Vila