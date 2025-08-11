Për shëndetin e zemrës, cilësia e ushqimit ka më shumë rëndësi sesa lloji i dietës

Një studim i gjerë mbi dy dietat më të njohura: kundër sëmundjeve kardiovaskulare nuk mjafton të reduktohen karbohidratet ose yndyrnat, është më e rëndësishme të rritet zgjedhja e ushqimeve të shëndetshme. Ja cilat janë ato.
Studimi i ri që u prezantua në NUTRITION 2025 (takimi vjetor kryesor i Shoqatës Amerikane për Ushqyerjen ) i udhëhequr nga ekipi i Zhiyuan Wu, PhD, një studiues në Shkollën e Shëndetit Publik Harvard T.H. Chan në Boston, kërkoi të kuptonte se çfarë lloj diete ishte më e mira për uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Lloje të ndryshme dietash dhe ushqimesh u ekzaminuan brenda dietave me pak karbohidrate dhe pak yndyrë , të cilat janë promovuar në të kaluarën për përfitimet e tyre të mundshme në menaxhimin e peshës dhe përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe kolesterolit.
Rezultatet përfundimtare të pothuajse 200 mijë njerëzve të ndjekur për disa dekada kanë zbuluar se, për shëndetin e zemrës, cilësia e ushqimeve të konsumuara është po aq e rëndësishme sa lloji i dietës. Studimi përfshinte 43,430 burra në Studimin Ndjekës të Profesionistëve të Shëndetit, 64,164 gra në Studimin e Shëndetit të Infermierëve dhe 92,189 gra në Studimin e Shëndetit të Infermierëve II.
Duke përdorur pyetësorë të detajuar, studiuesit caktuan rezultate që tregonin se sa të shëndetshme ose të pashëndetshme ishin zgjedhjet ushqimore në dietat me pak karbohidrate dhe pak yndyrë. Për më shumë se 10,000 pjesëmarrës, studiuesit matën gjithashtu qindra metabolite në gjak për të vlerësuar se si cilësia e dietës ndikonte në rregullimin metabolik.
Ushqimet e vlerësuara si të shëndetshme ose “me cilësi të lartë” ishin karbohidratet, yndyrnat dhe proteinat nga drithërat e plota, frutat, perimet, arrat dhe bishtajoret ; karbohidratet nga patatet dhe drithërat e rafinuara, yndyrnat e ngopura dhe proteinat shtazore u klasifikuan si ushqime “me cilësi të ulët” ose të pashëndetshme.
Rezultatet
Analiza tregoi se pjesëmarrësit që ndoqën një dietë me pak karbohidrate ose me pak yndyrë, e cila bazohej në ushqime të shëndetshme, kishin një rrezik më të ulët për të zhvilluar sëmundje koronare të zemrës ( 15 përqind rrezik më të ulët ), ndërsa ata që ndoqën një dietë me pak karbohidrate ose me pak yndyrë, e cila bazohej në ushqime të pashëndetshme, kishin një rrezik në rritje. “Ne zbuluam se ajo që hani në dietat me pak karbohidrate ose me pak yndyrë ka rëndësi po aq sa vetë dieta”, tha Zhiyuan Wu, MD, PhD, i Universitetit të Kalifornisë, San Diego. “Dhënia përparësi ushqimeve të plota, të përpunuara minimalisht, me bazë bimore, ndërsa kufizohen drithërat e rafinuar, sheqernat dhe ushqimet me bazë shtazore, mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës”, shtoi ajo.
Shënimi i fundit i autorëve ishte një paralajmërim në lidhje me blerjet: është gjithashtu e rëndësishme të kontrolloni etiketat e ushqimeve dhe të kini kujdes nga përbërësit e shtuar me cilësi të ulët, siç janë sheqernat në lëngje dhe ushqime të përpunuara.