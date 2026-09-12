Për shëndetin, nuk ka rëndësi vetëm numri i hapave, por edhe ritmi

Prej dekadash ekspertët ndajnë mendime të ndryshme mbi numrin e hapave ditore që na ndikojnë në shëndet. Shumë janë të mendimit se 5000 hapa në ditë mjaftojnë e të tjerë thonë se duhen bërë 10 mijë hapa për të patur shëndet të mirë
Pavarësisht kësaj studimet e fundit kanë shtuar dhe një tjetër element që ka ndikim dhe bëhet fjalë për ritmin me të cilin ecim.
Studimi i publikuar në British Journal of Sports Medicine, pas analizës së të dhënave të më shumë se 64 mijë personave, të moshës 40 deri në 69 vjeç, bën me dije se personat që bënin nga 7 mijë e 500 deri në 10 mijë hapa në ditë kishin reduktimin më të madh të rrezikut të vdekjes së parakohshme, pavarësisht ritmit të ecjes.
Por ata panë se një ecje më e shpejtë, për të paktën 30 minuta çdo ditë, me rreth 90 hapa në minutë, u shoqërua gjithashtu me një rrezik më të ulët të vdekjes nga çdo shkak dhe nga sëmundjet kardiovaskulare.
Studiuesit thonë se për personat që bëjnë më pak se 5 mijë hapa në ditë, rritja e ritmit të ecjes mund të sjellë përfitime të konsiderueshme.
Ndërsa për ata që preferojnë një ritëm më të ngadaltë, zgjidhja mund të jetë e thjeshtë: të ecin më shumë gjatë ditës.
Pra, qoftë përmes më shumë hapave, apo një ritmi më të shpejtë, ecja mund të jetë një mënyrë e rëndësishme për të ulur rrezikun e vdekjes së parakohshme.