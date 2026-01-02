Përdoruesit e iPhone 17 Pro raportojnë zhurmë në altoparlant gjatë karikimit

Përdoruesit e iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max po raportojnë një zë statik ose fishkëllimë në altoparlant që ndodh kur telefoni është duke u karikuar.
Disa përdorues thonë se tingulli tingëllon si statik i një radioje të vjetër, dhe mund të dëgjohet edhe kur nuk ka ndonjë audio aktive apo kur volumi është shumë i ulët apo i fikur plotësisht.
Ky problem mund të ndodhë me të gjitha llojet e karikuesve, përfshirë edhe karikuesit origjinalë të Apple, si dhe karikimin MagSafe, megjithëse me MagSafe tingulli duket më i qetë.
Tingulli zakonisht zhduket kur telefoni shkëputet nga karikimi.
Disa përdorues kanë ndërruar pajisjet e tyre me modele të reja, por problemi ka vazhduar në disa raste.
Raportohet gjithashtu se Apple është njoftuar për këtë çështje dhe se çështja është dërguar tek inxhinierët, por deri tani përditësimet e iOS nuk e kanë zgjidhur problemin.