Përfitimet shëndetësore të konsumimit të peshkut

Peshku është një proteinë me cilësi të lartë me pak yndyrë. Peshku është i mbushur me acide yndyrore omega-3 dhe vitamina si D dhe B2 (riboflavin).

Peshku është i pasur me kalcium dhe fosfor dhe një burim i madh mineralesh, si hekur, zink, jod, magnez dhe kalium.

Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk të paktën dy herë në javë si pjesë e një diete të shëndetshme. Peshku është i mbushur me proteina, vitamina dhe lëndë ushqyese që mund të ulin presionin e gjakut dhe të ndihmojnë në uljen e rrezikut të një ataku në zemër ose goditje në tru.

Ngrënia e peshkut është një burim i rëndësishëm i acideve yndyrore omega-3. Këto lëndë ushqyese thelbësore e mbajnë zemrën dhe trurin tonë të shëndetshëm.

Dy acide yndyrore omega-3 që gjenden te peshqit janë EPA (acidi eicosapentaenoic) dhe DHA (acidi docosahexaenoic). Trupi ynë nuk prodhon acide yndyrore omega-3, kështu që ne duhet t’i marrim ato përmes ushqimit që hamë.

Acidet yndyrore omega-3 gjenden në çdo lloj peshku, por janë veçanërisht të larta në peshq të yndyrshëm. Disa zgjedhje të mira janë salmoni, trofta, sardelet, harenga, skumbri i konservuar, toni i lehtë i konservuar dhe gocat e detit.

Ndihmoni në ruajtjen e një zemre të shëndetshme duke ulur presionin e gjakut dhe duke zvogëluar rrezikun e vdekjes së papritur, sulmit në zemër, ritmeve jonormale të zemrës dhe goditjeve në tru.

Acidet yndyrore omega-3:

Ndihmon funksionin e shëndetshëm të trurit dhe zhvillimin e shikimit dhe nervave të foshnjës gjatë shtatzënisë.

Mund të ulë rrezikun e depresionit, ADHD, sëmundjes Alzheimer, demencës dhe diabetit.

Mund të parandalojë inflamacionin dhe të zvogëlojë rrezikun e artritit.