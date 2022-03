Përfundojnë kurset e qendisjës në kasnak dhe djegies në dru nga Freskia

Fondacioni Freskia, ka përfunduar me sukses kursin e djegies në dru (Pirografisë) dhe qëndisje në kasnak me trajneren Shpresa Islami. Ky kurs është mbajtur për katër muaj të plotë dhe është pjesë e projekteve zhvillimore te cilat funksionojnë në kuadër të Fondacionit Freskia.

Me këtë rast janë çertifikuar kandidatet, të cilave ju dëshirojmë suksese në të ardhmen.

Po ashtu një falënderim i veçantë shkon për TIKA-n, të cilët kanë ofruar mbeshtetjen e tyre për mbajtjen e kursit.

Me respekt

Fondacioni Freskia

#mirëqenjepërtëgjithë