Përfundon numërimi i votave për deputetë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e numërimit të votave për deputetë.
Edhe pas përfundimit të këtij procesi, top-pesëshja e subjekteve politike nuk ka ndryshuar.
VV: Albin Kurti me 355.248 vota, Glauk Konjufca me 275 664 vota, Albulena Haxhiu me 145.340 vota, Hekuran Murati me 145.109 vota, dhe Donika Gërvalla me 129.227 vota.
PDK: Bedri Hamza 155.244 vota, Arian Tahiri 68.122 vota, Përparim Gruda 62.532 vota, Uran Ismaili 54. 080 vota, dhe Sala Jashari 45.349 vota.
LDK: Lumir Abdixhiku 83.527 vota, Hykmete Bajrami 52.968 vota, Ukë Rugova 45.887 vota, Avdullah Hoti 41.388 vota, dhe Doarsa Kica-Xhelili 41.049 vota.
AAK: Ramush Haradinaj 41.470 vota, Daut Haradinaj 24.740 vota, Besnik Tahiri 24.649 vota, Bekë Berisha 18.392 vota, dhe Agim Çeku 17.039 vota.