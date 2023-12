Përmbytje të mëdha goditin disa pjesë të Gjermanisë – VIDEO

Përmbytje e shkaktuar nga shirat e dendur në Gjermani kanë prishur jetën e përditshme në disa pjesë të vendit, transmeton Anadolu.

Niveli i ujit arriti në 70 centimetra në qytetin Windehausen në shtetin qendror gjerman Thuringia, duke detyruar rreth 400 njerëz të evakuohen nga shtëpitë e tyre.

Ministër-president i shtetit Thuringia, Bodo Ramelow, tha se shpreson që të gjithë të prekurit nga shiu i dendur të kthehen sa më parë në shtëpitë e tyre.

Po ashtu një shtëpi pleqsh në qytetin Celle u evakuua nga frika e përmbytjeve.

Zyrtarët në rajonin e Saksonisë së Ulët njoftuan se niveli i ujit në shumë lumenj dhe përrenj në të gjithë shtetin ende është i lartë.

Autoritetet lokale në shtetin North Rhine-Westphalia lëshuan një paralajmërim publik për rritjen e ujit të lumit Weser.

Zyra Meteorologjike e Gjermanisë ka paralajmëruar për reshje të dendura të shiut në rajone të ndryshme dhe ka shtuar se përrenjtë dhe lumenjtë mund të vërshojnë.

Germany 🇩🇪 22/12/23

Severe storm surge in Hamburg this morning

Water levels of the Elbe rose to 3.33 meters above mean flood. Numerous streets in the Hafencity were under water.

> Intelsky pic.twitter.com/N4pHs7sxPd

— Outspoken. 🇬🇧 (@ExploringAlway) December 22, 2023