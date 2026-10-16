Përmbytje të rënda në Stamboll, reshjet më të mëdha në 80 vjet

Stambolli dhe disa provinca të Turqisë janë goditur nga reshjet më të mëdha të shiut në 80 vjet, të cilat kanë shkaktuar përmbytje të rënda, kanë shkatërruar biznese, kanë dëmtuar ndërtesa dhe kanë marrë me vete automjete nëpër lagjet e banuara.
Në lagjen Ayazağa të Stambollit, banorët dhe pronarët e bizneseve po përpiqen të përballojnë pasojat e fatkeqësisë, ndërsa tërheqja e ujërave ka zbuluar dëmet e mëdha. Tregtari Ali Khan ka shprehur pakënaqësinë për pritjen e gjatë të ndihmës, ndërsa pronari i një biznesi, Fahrettin Çelik, ka deklaruar se ekspozita e tij është shkatërruar plotësisht.
Autoritetet turke kanë angazhuar më shumë se 50 mijë pjesëtarë të personelit për të ndihmuar në përballimin e pasojave, ndërsa në zonat e prekura është pezulluar mësimi në shkolla.
Ndërkohë, banorët po përballen me sfidën e rindërtimit dhe po kërkojnë informacione të qarta për kompensimin e dëmeve, ndihmën financiare dhe mbështetjen për personat që kanë humbur shtëpitë dhe burimet e jetesës. /mesazhi