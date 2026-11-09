Gadi Eisenkot, mandat për një qeveri të re izraelite

Presidenti Izraelit Isaac Herzog i ka dhënë zyrtarisht Gadi Eisenkot detyrën e formimit të një qeverie të re. Eisenkot, udhëheqësi i partisë qendrore Yashar, do të ketë 28 ditë për të siguruar një koalicion për të zëvendësuar qeverinë aktuale fetare-nacionaliste të kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu, me presidentin Herzog që ka autoritetin për të zgjatur mandatin e Eisenkot për 14 ditë të tjera.
Presidenti izraelit theksoi se Eisenkot ka marrë mbështetjen më të qartë nga shumica e anëtarëve të Knessetit kur bëhet fjalë për formimin e qeverisë së ardhshme.
“Sfidat me të cilat përballemi janë të jashtëzakonshme. Irani nuk po pret asnjë sekondë në kërcënimet e tij. Ne duhet të fillojmë të ndërtojmë një të ardhme në rajon dhe të vazhdojmë me planin 20-pikësh të Trump në Gaza, si dhe të negociojmë një të ardhme me Libanin dhe fqinjët e tjerë”, tha presidenti izraelit, duke shtuar se “Izraeli ka nevojë për një qeveri të qëndrueshme që përballet me këto sfida”.
Herzog shprehu pritjen e tij që Eisenkot do të bënte çmos për të formuar një qeveri që do t’u shërbente të gjitha segmenteve të popullit izraelit. Nga ana tjetër, Eisenkot theksoi angazhimin e tij për të krijuar një qeveri të unitetit kombëtar. “Ne nuk kemi luksin e raundeve të pafundme të zgjedhjeve. Do t’u bëj një ftesë zyrtare të gjithë anëtarëve të Knesset-it, si partive ashtu edhe individëve, për të ardhur në bisedime”, shtoi ai.
Partia Yashar ishte partia e dytë më e madhe në Izrael në zgjedhjet e tetorit me 21 vende, pas Likud-it të Netanyahut, e cila fitoi 27 vende. Megjithatë, shumica e përfaqësuesve të Knesset-it e rekomanduan Eisenkot-in si personin të cilit duhet t’i jepej shansi i parë për të siguruar shumicën për qeverinë.