Përmbytjet vrasin të paktën 10 persona në Afrikën e Jugut, mbyllet Parku Kombëtar Kruger

Të paktën 10 persona kanë humbur jetën pas përmbytjeve të shkaktuara nga reshje të rrëmbyeshme shiu në verilindje të Afrikës së Jugut, ndërsa autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e Parkut Kombëtar Kruger, një nga zonat turistike më ikonike të vendit.
Sipas autoriteteve lokale, shirat e dendur që ranë gjatë natës shkaktuan daljen nga shtrati të lumenjve, përmbytjen e zonave të banuara dhe dëme të mëdha në infrastrukturë. Ekipet e emergjencës janë angazhuar në operacione kërkim-shpëtimi, ndërsa bilanci i viktimave pritet të rritet.
Si masë sigurie, autoritetet vendosën mbylljen e Parkut Kombëtar Kruger, i njohur botërisht për biodiversitetin dhe turizmin e egër, pasi rrugët u bllokuan dhe disa ura u dëmtuan nga vërshimet e ujit.
Shërbimet meteorologjike kanë paralajmëruar për reshje të tjera intensive në ditët në vijim, duke rritur rrezikun për përmbytje të mëtejshme dhe rrëshqitje dheu. Banorëve u është bërë thirrje të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve. /mesazhi