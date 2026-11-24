Një nga bimët që mund të ketë përfitime interesante shëndetësore është fiku. Edhe pse fruti i tij përdoret më shpesh, gjithnjë e më shumë vëmendje i kushtohet gjethes së fikut, një pjesë e bimës që njerëzit zakonisht e hedhin.
Prej saj mund të përgatitet çaj, dhe ekspertët theksojnë se përmban përbërës të dobishëm bimorë që mund të kenë një efekt pozitiv në trup.
Kështu, një gjethe fiku mund të jetë shumë më tepër sesa thjesht mbeturinë pas korrjes, prandaj ia vlen ta përdorim në një mënyrë tjetër.
Duke pasur parasysh që frutat e fikut janë mjaft të pasura me sheqerna, gjethet e tyre përfaqësojnë një thesar të vërtetë përbërësish aktivë që kanë konfirmuar një efekt pozitiv në shëndetin e njeriut.
Gjethet e fikut janë kryesisht efektive në diabet. Disa studime kanë konfirmuar efektin e çajit të gjetheve të fikut si një agjent shpëtues që mund të ulë sheqerin e lartë në gjak.
Mund të përdoret në diabetin e tipit 1 dhe 2, por edhe në rezistencën ndaj insulinës sepse përmirëson ndjeshmërinë e indeve ndaj insulinës, thonë studiuesit.
Çaji i gjetheve të fikut, përveçse shoqërohet me rregullimin e sheqerit në gjak, mund të ketë edhe një efekt pozitiv në nivelet e triglicerideve. Është i pasur me polifenole dhe antioksidantë, prandaj po studiohet ndikimi i tij i mundshëm në yndyrën në gjak dhe funksionin e mëlçisë. Sipas disa studimeve, konsumi i rregullt mund të kontribuojë në uljen e triglicerideve dhe enzimave të larta të mëlçisë.
Ajo që është hetuar shumë kohët e fundit është efekti i gjetheve të fikut në shëndetin e lëkurës, kështu që studimet nga viti 2024 konfirmuan se përdorimi i përditshëm i këtij çaji për 4-8 javë mund të zvogëlojë ndjeshëm simptomat e dermatitit atopik.
Domethënë, studimet kanë treguar se ai zvogëlon ndjeshëm shfaqjen e ekzemës, kruajtjes dhe acarimit të lëkurës, dhe është plotësisht i sigurt për përdorim afatgjatë.
Efekti i tij qetësues në lëkurë vjen nga fakti se zvogëlon çlirimin e histaminës gjatë reaksioneve alergjike në trup.
Po ashtu, çaji i gjetheve të fikut mund të jetë gjithashtu i dobishëm për shëndetin e frymëmarrjes. Efekti i tij është studiuar edhe në kontekstin e astmës, dhe disa studime i kanë krahasuar efektet e tij me efektin e barnave të përdorura në këtë sëmundje.
Gjethet e fikut rekomandohen për bronkitin dhe astmën pikërisht për shkak të efektit të lartpërmendur. Rekomandimi për përdorim është të hidhni dy lugë kafeje me ujë të valuar, të kulloni pas 15 minutash dhe ta pini në mëngjes pasi të zgjoheni, para mëngjesit. Është e sigurt për t’u përdorur për tetë javë vazhdimisht, siç e kanë konfirmuar studimet.