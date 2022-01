Pesë metoda të vjetra për uljen e temperaturës në mënyrë natyrale

Përpara se të merrni ilaçe, provoni mënyra natyrale për të ulur temperaturën që përdornin paraardhësit tanë. Do të habiteni!

Temperatura normale e trupit shkon nga 36°C deri në 37°C, edhe pse te disa persona mund të kalojë 37 gradë nëse qëndrojnë në diell për një kohë të gjatë.

Temperatura e trupit luhatet gjatë ditës, kështu që është më e larta ndërmjet 17 dhe 20 orë, dhe më e ulëta midis tre dhe pesë orë. Gjithashtu, temperatura mesatare e trupit të njeriut ulet me moshën dhe ndryshon shumë nga temperatura e fëmijëve.

Kur duhet ta ulim temperaturën?

Temperatura te të rriturit zvogëlohet vetëm kur kalon 38 °C, ndërsa më e ulëta nuk ulet sepse ne e lëmë trupin të luftojë. Por nëse i kalon 38 dhe nuk e ulim, ethet mund të kenë pasoja si dehidratimi dhe mund të ndikojnë në tru.

Temperatura tek fëmijët zvogëlohet nëse është mbi 37.7 °C. Nëse temperatura e fëmijës suaj është më e lartë se 38.5 °C, kontaktoni menjëherë mjekun tuaj.

Si të ulni temperaturën?

Ethet shfaqen si në infeksionet bakteriale ashtu edhe në ato virale, por trajtimi është shumë i ndryshëm. Bakteret vriten nga antibiotikët, por ato nuk janë efektive kundër viruseve. Gjithçka që mund të bëni nëse keni një të ftohtë ose grip është të pushoni dhe të pini shumë lëngje, mundësisht ujë ose çaj pa sheqer, dhe nëse keni oreks, hani ushqime të lehta si supat që do t’ju fuqizojnë dhe do ta përshpejtojnë shërimin.

Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të ulur temperaturën është marrja e medikamenteve me bazë paracetamol (në disa raste ibuprofen), por gjithashtu mund të hiqet në mënyrë efektive në mënyrë natyrale, gjë që është gjithmonë një zgjedhje më e mirë. Këtu janë disa nga më të famshmet që janë përdorur në mjekësinë popullore prej shekujsh.

Mënyra natyrale për të ulur temperaturën:

Dush me ujë të vakët

Mënyra e vjetër e uljes së temperaturës është padyshim të bëni dush me ujë të vakët. Ftohja nuk rekomandohet aspak sepse trupi mund të pësojë tronditje dhe të rrisë edhe më shumë temperaturën. Sigurohuni që të matni temperaturën para dhe pas dushit.

Mbështjellja

Kompresat e buta të vendosura në kokë mund të ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e temperaturës, por gjithashtu kini kujdes që të mos i njomni në ujë shumë të ftohtë. Kur mbështjellja të jetë e ngrohtë, kthejeni atë. Kur të jetë ngrohur, njomni sërish kompresën me ujë të vakët dhe vendoseni në ballë.

Hiqni temperaturën me patate

Patatet janë një nga kurat natyrale më efektive për uljen e temperaturës. Pritini dy deri në katër feta të trasha patatesh, vendosini në thembra dhe vishni çorape. Mbajini ato për të paktën gjysmë ore ose derisa temperatura të bjerë. Nëse është e nevojshme, përsërisni trajtimin me një raund të ri patate.

Ftohni dhomat

Kur keni temperaturë, mos qëndroni në dhoma me ngrohje, por hapni një dritare për të ulur temperaturën e dhomës dhe në këtë mënyrë temperaturën e trupit. Por mos e teproni – nëse filloni të dridheni, mbyllni dritaren dhe mbulohuni.

Ulja e temperaturës te fëmijët

Gjithashtu mund të ulni temperaturën e fëmijëve në mënyra natyrale, si dushi me ujë të vakët, kompresa të vakëta apo patate, por konsultohuni me mjekun për një masazh me raki. Gjithashtu, jepini fëmijës tuaj shumë lëngje dhe ftohni dhomën e tij. Nëse temperatura kalon 38.5°C dhe nuk mund ta ulni, sigurohuni që të kontaktoni mjekun tuaj.

Nëse fëmija juaj djersitet, ndërroni rrobat e lagura në mënyrë që të mos ftohet.